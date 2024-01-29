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新聞幕後／綠內訌加劇 嘉市長布局添變數

聯合報／ 本報記者李宗祐林伯驊

民進黨嘉義市議員林煒軒昨由助理開車載送被汽車追撞，肇事駕駛涉嫌持甩棍、辣椒水攻擊逼林下跪；林指控此事與他跟立委王美惠的選舉糾紛有關，王回批惡意栽贓，凸顯嘉市綠營內部水火不容已按捺不住。今年總統大選前夕，嘉市議會民進黨團聲明切割王，形成「四議員對抗一立委」局面，選後恐一觸即發。

王美惠長年與民進黨嘉市黨部黃家處於對立，前年市黨部主委改選，王與拚連任主委的市議員黃露慧惡戰，互控抹黑，最後黃守住主委，不過仇恨難解，地方綠營共識幾乎僅剩「大局為重」。

廿七歲林煒軒是嘉市議會本屆最年輕議員，他曾任王美惠助理、身兼王與蔡英文總統聯合競選總部青年幹部，後來欲參選議員，王卻屬意同陣營的黃敏修，林因理念不合離去，從此與王的關係降至冰點。前年選舉期間，王的服務處聲明林參選純屬個人行為，兩人在跑攤同場相遇更是毫無交集。

王美惠爭取立委續任，去年九月市議會黨團黃露慧、蔡文旭、黃大祐、黃盈智、林煒軒聯合署名，點名王傷害民進黨基層，要和王劃清界線。去年準備總統選舉，全國各地陸續成立信賴之友會，嘉市鬧雙包，出現王主導的「嘉義市信賴台灣之友會」，黃露慧等人則籌組「嘉義市信賴台灣後援會」，由前市長涂醒哲擔任幹部，黨籍議員也不曾為王站台。

王美惠挾著強大民意基礎順利當選，議員蔡文旭則在日前病逝，但王和其他四名黨籍議員無力、也無意修補裂痕。林座車遭追撞案件，警方尚在釐清案情，矛頭已導向王，如此內訌未來恐愈演愈烈，成為二○二六年市長布局最大變數。

議員 王美惠 民進黨

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