搬迫砲彈突爆炸2士官截肢 祥豐營區9傷檢方簽結「無人員疏失」

陸軍基隆祥豐街彈藥庫去年發生迫擊砲彈爆炸，造成2名士官重傷，7名士官兵輕傷。基隆地檢署調查，這枚34年前製作的迫擊砲，因長期運儲及環境濕度影響，藥性敏感度提升，局部熱點爆燃可能最高，士官兵作業並無疏失，全案以無人涉嫌犯罪簽結。

陸軍6軍團第3地區支援指揮部北彈庫基隆分庫，去年7月24日發生迫擊砲爆炸案，基隆民眾也對彈藥庫設置地點鄰近住宅區有意見。

檢方調查，基隆分庫士官兵當天下午2時多，在彈藥庫房進行120公厘迫擊砲檢分作業，依序將裝有砲彈的塑膠桶搬運到庫房外，再將砲彈取出放在棧板上後，進行彈藥素質鑑定與檢查。

下午3時15分左右，洪姓士官將第189發砲彈放置在棧板，由尹姓士官檢查彈頭、引信、發射藥、尾翼、底火後，和洪姓士官將砲彈放置在陳列區時，砲彈爆炸，造成兩人分受手腕前截肢、左上肢斷肢重傷害，現場另7名士官兵分別出現耳鳴、腦震盪、頸部挫傷等輕傷。

檢方將發生爆炸的砲彈送中山科學研究院鑑定，鑑定結果指出，這批彈藥為1989年製作，因長期運儲影響，致使迫擊砲引信與承座間隙出現火藥，加上長期受濕度變化影響，提升藥性敏感度，因撞擊、摩擦、擠壓及絕熱壓縮等因素的能量，連動引發局部熱點爆燃，使全彈弱爆可能最高。