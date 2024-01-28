影／南投逆子出拳痛毆老父 持電鋸街頭爆走2人傷

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯一名鐘姓男子有毒品前科，導致性情不穩，近期常與父親為財產爭吵，昨又發生口角，鐘男毆打父親，更持電鋸、鐵鎚等威脅，住附近的親友勸架，手部遭電鋸劃傷，警方獲報到場與鐘男在街頭對峙，以拋射式電擊器、辣椒水等將他制止，依殺人未遂、違反家暴防治法，訊後將移送南投地檢署及地方法院偵辦。

據了解，48歲鐘男是家中老么，有毒品前科，甫出獄1年多，出獄後常為了家產、田地等問題，與77歲鐘父爭吵，昨天又要求將財產過戶給他，因父親不答應，他便將父親壓在住家外的地上出拳毆打，更持鐵鎚、電鋸等威脅，爭吵聲驚動住在附近的鐘男堂姊，她出面阻止，右手反遭割傷，民眾發現急忙報警。

警方表示，昨天下午3時許獲報有攻擊事件，立刻派遣10餘名警力到場處理，見對方手持鐵鎚、電鋸等器械，透過優勢警力包圍，並依法實施勸導，但他情緒不穩並未理會，更朝警方步步逼近，因此與其對峙，待時機成熟，便以拋射式電擊器、辣椒水等其制止管束，並將傷者全數送醫。

到場救護的消防人員表示，現場一名男性傷患全身多處擦挫傷、頭部撕裂傷；女性傷患則是右手遭割傷，經初步處置後送醫治療；警方後續也將遭電擊制服的鐘男送醫，3人均無生命危險。

草屯警分局則表示，已將鐘姓嫌犯帶返警所訊問，經檢測，無酒精反應，是否有吸毒則仍待檢驗；而為保護被害人安全同步受理聲請緊急保護令，訊後，全案將依殺人未遂、違反家庭暴力防治法，移送南投地檢署偵辦及地方法院辦理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南投鐘姓男子昨與父親為財產發生口角，鐘男毆打父親，更持電鋸、鐵鎚等威脅，並在街頭與警方對峙。圖／民眾提供
南投鐘姓男子昨與父親為財產發生口角，鐘男毆打父親，更持電鋸、鐵鎚等威脅，並在街頭與警方對峙。圖／民眾提供

南投 毒品 殺人

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