影／台中菜販嫌生活枯燥 改槍幻想「電影主角」搞膛炸

台中市楊姓菜販素行不良，曾涉案被警方查緝，去年間因嫌生活枯燥，認為電影中的「英雄主角」常擁槍射擊敵人，十分帥氣，因此購買大量玩具槍、模擬槍，楊還試圖改造其中一把左輪手槍，但改造不良，引發「膛炸」，台中市刑大在去年5月抓人，查扣少量毒品，經鑑定後，確認左輪手槍雖無殺傷力，但楊持有另把公告查禁的模擬槍，近日依法裁罰1萬元，另涉毒品罪獲緩起訴。

台中市刑大五隊在去年5月間獲報，楊姓男子（31歲）有購買大量的玩具槍、模擬槍，疑有改槍情事，經蒐證確認後，持搜索票上門查緝，發現楊屋內有10把玩具槍、模擬槍等槍支，現場還有以紙箱作為靶紙射擊情形，經辦案人員檢視，其中兩把手槍，有一把疑似模擬槍，一把左輪手槍有改造、轉輪破損情事，疑涉及改槍。

警方另在屋內桌上，發現毒品吸食器，以及藏匿在菸盒內的一小包安非他命（重0.4公克），警方當場依持有第二級毒品當場將楊男逮捕，另外查扣涉案2把手槍送往鑑定，但左輪手槍因轉輪已破損，二把查扣槍支都無殺傷力，但其中一把是公告禁止的模擬槍，警察局近日依違反槍砲彈藥刀械管制條例，裁罰楊1萬元，沒收該手槍。

經查，楊男高中學歷，因平時在市場賣菜，嫌生活枯燥無聊，想模仿警匪片中的「英雄主角」，持槍與敵人對抗的帥氣動作，因此從網路購買玩具槍、模擬槍，甚至還在住處自行改槍，但其中一把左輪手槍因改造不良，裝入過多火藥，引發膛炸。