影／討7萬車禍賠償？10人台中街頭傳打架 警全逮回釐清

台中市北區進化北路大衛道社區後方巷弄，在今天凌晨傳出民眾疑似在場持球棒打架、喧嘩情事，二分局啟動快打部隊到場，但部分涉案人士已鳥獸散，警方仍查獲一車4人帶回詢問，後續再逮回6人釐清，過程中查獲一小包K他命，經查，劉男與賴男替人商談7萬元車禍賠償，一行10人一言不合爆發衝突，全案暫依毒品、妨害秩序等罪偵辦。

第二警分局永興所在今天凌晨1時許獲報，進化北路的大衛道社區後方巷弄，有4至5人疑似有打架糾紛，分局啟動快打部隊，派遣11網30名優勢警力，前往查處，警方到場時，未發現打架情事，但有攔獲1輛轎車，也將車上4人先帶返所，調閱監視器釐清案情。

經查，案發原因是劉男（25歲）、賴男（28歲）各受人之託，到場協調去年間發生的車禍案件，二人要協調車禍賠償7萬元，劉方以開4車9人到場，賴則單刀赴會，雙方在場因意見不合，爆發口角喧嘩，劉方還有持棍棒，引發附近居民注意，報警到場。

警方陸續帶回涉案10人，查扣一小包K他命（約1公克），因涉案人拒絕夜間偵訊，將在今天詢問涉案人，釐清相關案發經過後，依妨害秩序、毒品等罪，移送台中地檢署偵辦。

第二警分局長周俊銘說，民眾因私權所生糾紛，應理性處理，斷勿動輒以暴力解決爭端，警察絕不容許不法行為挑戰公權力，倘以身試法必有決心將涉案人員緝捕歸案，以維護市民安心的生活環境。