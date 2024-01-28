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律師費收費彈性 水果禮盒也行

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

有當事人以「水果禮盒」抵償律師費，示意圖。記者黃筱晴／攝影
有當事人以「水果禮盒」抵償律師費，示意圖。記者黃筱晴／攝影
年關接近，法界開始追討欠費的當事人好過年，不過也有律師事務所會考量當事人身世、抑或是過去與律師有交情，直接選擇將律師費「作公益」，甚至有當事人以「水果禮盒」抵償律師費，狀況五花八門，是律師界不為人知的「商業秘辛」。

有律師表示，實務上有些背景可憐的當事人，會引起律師惻隱之心，索性不收律師費，也有不少原是檢察官、法官轉任的律師，過去因工作認識司法警察，這些人有可能涉訟，收入頓時銳減，有些律師會以友情無償幫忙打官司。

另有律師指出，通常會拖欠律師費的都是詐欺毒品案被告，這些被告常被錢追著跑，就算有錢也不會拿出來付律師費。但有兄弟背景的當事人，因擔心「沒付律師費」會傷及行情與地位，通常是「一次付清」。

這名律師說，曾遇過水果行老闆因為幫朋友媒介人頭帳戶，變詐欺被告，但水果行老闆經營狀況沒有很好，現金流不充裕，所以在打完官司後，對方提議「能不能用水果禮盒抵律師費」，最後以四十盒水果充當律師費相抵。

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