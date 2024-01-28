新北掃黑 破獲幫派吸收少年培訓

聯合報／ 記者王長鼎江婉儀林佳彣／連線報導

竹聯幫和堂齊天會涉嫌吸收少年加入幫派，不僅在去年11月中旬，教唆成員帶同國三中輟生前往新北市某網咖砸店，還讓少年在旁觀看、把風，由其他幫派成員動手示範教學，宛如實習訓練，新北警方日前攻堅逮人，警詢後依法送辦。圖／警方提供
竹聯幫和堂齊天會涉嫌吸收少年加入幫派，不僅在去年11月中旬，教唆成員帶同國三中輟生前往新北市某網咖砸店，還讓少年在旁觀看、把風，由其他幫派成員動手示範教學，宛如實習訓練，新北警方日前攻堅逮人，警詢後依法送辦。圖／警方提供
新北市某中學去年底發生校園命案，今年初警政署通令成立掃黑專責小隊，新北市少年隊查出竹聯幫和堂齊天會涉嫌吸收國三中輟少年加入幫派，還設法「培訓」，本月中兵分多路逮捕9人到案。市警局長廖訓誠表示，「這不是做交代的，而是在為保護我們下一代負責」；教育局長張明文認為有助於提升校安信心。

警方調查，齊天會涉嫌吸收少年加入幫派，去年11月中旬要成員帶同國三中輟生前往新北市某網咖砸店，還教唆少年擔任詐欺車手。

警方先逮捕齊天會幹部張姓男子（25歲），隨後再逮捕該會成員共6人及2名國三少年到案。張男坦承帶人砸網咖，且讓少年在旁「把風見習」。警詢後依組織、毀損、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦；2少年經少年法庭審理後裁定責付。

光仁中學高一陳姓女學生說，幫派進入學校很可怕，警察進入學校處理當然好，但能不能馬上處理或解決也是問題，學校應該要加強管控。陳媽媽說，即使警察可以進入校園，事發接獲通報能多快處理是關鍵。

新北海山高中校長古秀菊表示，事件發生後警力能迅速介入，不但可提升處理速度，也能讓家長學生更有安全感。

北市一名私立高中校長表示，警方強力掃黑一定有斬獲，但若後繼無力，黑幫勢力恐又會悄悄回歸，還是應該回歸教育面。家庭、學校、社會管教不如以前嚴格，加上教官退出校園，各項規章寬鬆無比等，使得亂象層出不窮，維護校園安全的力道較以往單薄。

張明文表示，警政系統對維護校安確實有用，學生心理上還是怕警察，未來若發生事件，學校可通報警察直接處理。

校園安全 警察 幫派 詐欺 竹聯幫

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