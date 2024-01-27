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欲投資「高獲利飆股」 工程師險失80萬...1舉動救了他

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男在宣稱有「高獲利飆股情報」的網路群組，見投資專家鼓吹，欲匯款80萬元投資但不放心，去年底向台北市警方諮詢後驚覺差點受騙，遂與警方合作約出詐欺車手，員警今年初循線埋伏在士林區某咖啡廳，將詐欺車手、收水手一網打盡，還意外在車手身上查獲毒品，詢後依法送辦。

據悉，賴男年約40歲，是一名軟體工程師，為投資理財，在LINE上加入宣稱有「高獲利飆股情報」的群組，見群組成員自稱「投資理財專家」，鼓吹下載某投資App匯款投資可獲利，賴男躍躍欲試，準備匯款80萬元投資，但心底不踏實，遂向台北市警方諮詢，經員警說明，賴男才驚覺遭遇常見的「假投資詐騙」。

為打擊詐騙，賴男與警將計就計，約出詐欺車手準備面交，員警1月2日在雙方約定的士林區某咖啡廳內埋伏，見車手王姓男子及負責監控的收水手林姓男子現身，立刻上前逮人，其中還在王男身上查獲毒品甲基卡西酮。

王男與林男供稱，透過網路廣告應徵求職，公司要求依指示面交，不知涉及詐騙，王男並稱自己剛入行，第一次面交就被逮，交代不清毒品來源；警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦，持續追查幕後集團及毒品來源。

員警1月2日在雙方約定的士林區某咖啡廳內埋伏，見車手王姓男子及負責監控的收水手林姓男子現身，立刻上前逮人，其中還在王男身上查獲毒品甲基卡西酮。記者李隆揆／翻攝
員警1月2日在雙方約定的士林區某咖啡廳內埋伏，見車手王姓男子及負責監控的收水手林姓男子現身，立刻上前逮人，其中還在王男身上查獲毒品甲基卡西酮。記者李隆揆／翻攝
員警1月2日在雙方約定的士林區某咖啡廳內埋伏，見車手王姓男子及負責監控的收水手林姓男子現身，立刻上前逮人，其中還在王男身上查獲毒品甲基卡西酮。記者李隆揆／翻攝
員警1月2日在雙方約定的士林區某咖啡廳內埋伏，見車手王姓男子及負責監控的收水手林姓男子現身，立刻上前逮人，其中還在王男身上查獲毒品甲基卡西酮。記者李隆揆／翻攝

車手 毒品 詐欺

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