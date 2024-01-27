新北警破獲黑幫吸收少年 教育局長：對提升校安有信心

新北市警局少年隊今年1月15日兵分多路，逮捕齊天會7名幹部和成員人及兩名國三中輟生。學生跟家長都贊成警察進入校園處理，但事發後會多快到場也是問題；新北市教育局長張明文表示，此事件有助於提升校安信心。

就讀新北光仁中學高一的陳姓女學生受訪時坦言，對於幫派進入學校覺得很可怕，如果身邊同學加入幫派，就不會太接近對方；對於警察會進入學校處理，她說當然好，但能不能馬上處理或解決也是問題，認為學校應該要加強管控，這樣就不會有奇怪人士進出校園。

陳姓女學生的媽媽說，學校應該與政府或警察單位合作，但即使警察可以進入校園，會有多少人力支援？事發接獲通報，能多快處理？

板橋海山高中校長古秀菊表示，事件發生後警力能迅速介入，不但可提升處理速度，也能讓家長學生更有安全感。她舉例，海山位在市區中心，周邊就是分局跟派出所，過往學生有摩擦發生衝突，學務人員跟警力都會同時出動，如果黑幫、毒品進校園，這樣的模式確實有效果。

去年12月新北發生國三生割頸案後，教育局提出改善方案，包含配合警察局強化防制幫派涉入校園機制，簽訂「維護校園安全支援約定書」，如果校園發生重大校安事件，可即時通報轄區警力或少年隊協助處理；另與警方建立通報網絡社群，於狀況發生第一時間妥適處理。

張明文表示，警方此次破獲黑幫深入校園案件，確實對提升校安有信心，警政系統對維護校安確實有用，學生心理上還是怕警察，未來若發生事件，學校可通報警方直接處理。