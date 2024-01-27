不明女子潑灑溶液毀損台南大南門碑林 警方成立專案追人

台南市文化局昨晚間接獲通報，大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，現勘後發現有不明溶液附著在許多石碑表層致色差並有結晶現象，今通報市警二分局到場現場採證，調閱監視器畫面，發現1名女子疑以容器裝水後朝石碑潑灑，而容器內是否有其他溶液仍待釐清。警方已循線追查中。

據指出，大南門碑林為日治昭和10年(1935年)起陸續由台南各處蒐集到此陳列，今已累積62件古碑，年代從清代至近代，有紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑等類別，蘊藏史料具文化價值。

其中8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物，包括「改建台灣府城碑記」、「護理台澎兵備道台灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。

文化局對於有損古文物的行為表示譴責，提醒此舉涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任外，已連繫文物保存科學單位安排採樣鑑定，研議清潔修護方案。