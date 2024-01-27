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駕賓士車搶清水郵局傷人縱火 嫌犯拒夜間訊問檢聲押

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣鹿谷鄉清水郵局昨天黃姓嫌犯持柴刀及汽油桶闖入郵局搶劫，並與劉姓經理扭打，沒搶到錢後縱火逃逸，竹山警分局兩小時，在日月潭九龍口前成功逮捕黃男，南投地檢署昨晚依強盜、放火罪聲請羈押。黃姓嫌犯拒絕夜間偵訊，南投地院今天上午10點半開羈押庭，目前仍在審理中。

43歲黃姓嫌犯昨天戴口罩、穿深色夾克、長褲，持柴刀闖入清水郵局制伏劉姓經理，但劉姓經理趁機脫逃，和黃姓嫌犯扭打頭部受傷，仍逃出郵局外求救，嫌犯見事跡敗露，潑灑汽油縱火後逃逸，但一旁活動中心老人目擊，並以手機錄影向警方報案，「歹徒駕駛無牌黑色賓士車」，警方迅速掌握作案車輛特徵，沿路圍捕攔截，2小時後在日月潭逮捕黃姓嫌犯。

黃男供稱，他因投資失利，才策畫搶劫郵局，沒想到劉姓經理掙脫，並沒有得手，南投地檢署昨晚依強盜、縱火罪聲請羈押，但黃姓嫌犯拒絕夜間偵訊，今天上午10點半，南投地院才開羈押庭，目前正在審理中。

黃姓嫌犯昨天搶劫鹿谷鄉清水郵局，遭警方攔截圍捕被逮。圖／讀者提供
黃姓嫌犯昨天搶劫鹿谷鄉清水郵局，遭警方攔截圍捕被逮。圖／讀者提供
鹿谷鄉清水郵局昨天遭搶劫縱火。圖／讀者提供
鹿谷鄉清水郵局昨天遭搶劫縱火。圖／讀者提供

郵局 南投 縱火 搶劫

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