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新北保大警手電筒一照K盤現形 違停駕駛慌推給車主遭法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓男子這個月22日將K毒吸盤放在汽車手扶處，新北保大員警巡經新北市蘆洲區見他違停趨前手電筒查看，赫見K毒吸盤，王男不斷辯稱東西不是他的，還推給車主，當場被帶回查辦，警詢後依法函送法辦。

據了解，王姓男子（19歲）這個月22日晚上8時30分，開車載著友人準備前往他處幫友人慶生。未料，途中行經新北市蘆洲區民族路81號前，他違停路旁前去通訊行申辦網路。

新北保大第一中隊巡邏經過，見王男座車違停路旁，員警正要上前查看，王男見警慌張從店內衝出，主動拿出相關證件配合盤查。員警拿手電筒往車內一照，赫見毒品K他命吸盤大剌剌地放在車內中央扶手處。

員警詢問王男這是誰的？只見王男一臉錯愕，不但極力撇清「這不是我的」，還瞎扯一名不在場的朋友，推辯車子是朋友父親的，K他命吸盤可能跟他朋友有關。員警不採信，直接帶回王男及另名乘客周男，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌，函送王男法辦。

新北保大呼籲，施用毒品傷財也傷身，民眾應遠離毒品勿沉迷。如有民眾發現可疑或不法情事，立即向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障大家生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓男子將K毒吸盤放在汽車中央手扶處，被新北保大員警查獲逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 違停

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