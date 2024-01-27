影／台南6旬毒蟲借騎機車不知車牌少1碼 見警緊張...毒品掉地下
台南市警三分局安中派出所員警前天上午9時許，在安南區郡安路發現一輛機車車牌遮蔽1碼，形跡可疑，員警示意駕駛停車受檢，面對盤查時，63歲吳姓男子神情緊張，不慎將藏在褲袋內海洛因掏出而掉落地面，當場被警逮個正著。
警方調查，吳男日前已因涉施用毒品遭警查獲，時隔10多天毒癮發作，借車出外購毒。他沒有交通工具，向友人借用機車代步，未料，該機車車牌被用便利貼遮蔽1碼，反倒引起巡邏員警注意，進而將他攔下盤查。
面對警方盤查時，他神情緊張不慎將藏在長褲零錢袋的海洛因毒品掏出後掉落地面，當場被警方逮個正著，只好乖乖認栽。
警方詢問後，依違反毒品危害管制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦外，遮蔽車牌部分，則依道路交通處罰條例第13條對車主開罰2400元以上4800元以下罰鍰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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