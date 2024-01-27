販毒獲400萬遭沒收近億 判合憲

法務部。圖／聯合報系資料照 黃偉凱、紀怡慧夫婦製造安毒又販售被捕，紀女被判刑七年八月，四百萬元不法所得沒收，警方在黃家透天厝夾層起獲九六八七萬現金，依毒品罪「擴大沒收」新制沒收。紀女以刑法、毒品危害防制條例侵害財產權聲請憲法審查，憲法法庭昨天判決合憲，但法院不得僅以無法說明財產來源，就認定是其他違法所得。

憲法法庭也表示，檢察官應負舉證責任，法院權衡判斷有高度可能是違法行為即可，但法院不能僅以被告無法說明或證明財物來源，就認定是違法行為所得，應充分保障被告訴訟、公平審判權利。

黃姓夫妻上網學用感冒藥製作安毒，二○一七年聯繫藥商及藥房蒐集、購買感冒藥和製毒工具，並與萬姓買家交易。警方逮捕萬的藥腳向上溯源，二○一九年搜索黃家兩處透天厝，在夾層抄出九六八七萬現金和毒品、槍枝及製毒工具。

紀怡慧（通緝中）被警方查獲時，毒危條例尚未增訂「擴大沒收」規定，二○二一年五月卅一日一審判決時，新條文已生效。紀女主張立法者無視沒收應採「不溯及既往」原則，牴觸憲法禁止法律溯及既往原則，侵害財產權。

憲法法庭界定擴大利得沒收非屬刑罰，認為透過不法行為獲取的利益就該沒收，毒危條例「非以定罪為基礎」的擴大利得沒收機制，允許國家剝奪犯罪所得，除可回復合法的財產秩序，也可防止被告將不法所得再投入到毒品或其他犯罪，有預防犯罪作用。

憲法法庭指出，毒危條例的立法說明只限定於「刑事違法行為」，沒有違反法律明確性原則。沒收是為了防堵不法所得再次進入毒品犯罪，有重要公益目的，制度上也沒有其他比擴大利得沒收更輕微的限制，符合比例原則。