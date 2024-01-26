尋仇砍錯人？竹縣開山刀雙煞設斷點逃逸 黑幫行蹤成謎引恐慌

新竹縣湖口鄉24日深夜發生疑似尋仇砍錯人事件，遭砍父親只是帶著國小女兒出門吃宵夜就在湖口營區前被砍成重傷，連腳趾都掉在地上，凶嫌疑似行凶前做了縝密計畫，不僅挑在暗巷下手，就連逃逸時都刻意製造斷點，至今行蹤成謎，引起地方恐慌。但警方以車追人，已鎖定對象追緝。

警方調查，42歲的聶姓父親24日晚間11時許帶著年幼的8歲女兒到湖口勝利路上的超商買宵夜，才剛走出超商，拐彎進漢陽路的小巷中就被2名惡煞持加長型開山刀追砍，聶為了保護女兒伸手擋刀，未料一度跌倒在地，出腳反抗，卻當場被砍下腳趾，雙腿也中多刀，直到一旁有女聲高喊「砍錯人了」，惡煞才停手逃逸。

聶姓被害人強忍雙腿嚴重傷勢逃進一旁勝利路的超商求救，還被攙扶進超商倉庫躲避等待救護，年幼的幼女目睹一切嚇到呆滯，後被母親趕緊抱回。聶姓被害人經緊急送往竹北東元醫院急救，除了右腳趾被砍下，腳底板也被砍到見骨，雙腳大腿有多處刀傷。

不過，事發在深夜，周圍都是住宅區及工業區，加上監視器角度未拍暗巷內行凶過程，只見被害人逃進超商求救，至今仍無法掌握確切凶嫌身分，被害人也因一時恐慌，無法指認是否是仇家找上門，僅表示根本沒有跟人結怨，也不認識砍人的凶嫌。

新湖警分局表示，已掌握凶嫌身分供被害人指認，將全力將人追緝到案。不過員警懷疑，被害人恐怕是在外與人早有糾紛才被盯上，當著被害人年幼的女兒面前下手、手段凶殘，且事前經過縝密計畫避開監視器拍攝，逃逸後更一路製造斷點，增加警方辦案難度。