快訊

逃亡半世紀！日本極左恐怖份子終於落網

他點名新北這一地「住這裡根本是自虐」 在地人點頭：會懷疑人生

飼主沒發現三花貓鑽灶台就生火 「大火離身僅10公分」牠淡定取暖：本喵耐高溫

尋仇砍錯人？竹縣開山刀雙煞設斷點逃逸 黑幫行蹤成謎引恐慌

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉24日深夜發生疑似尋仇砍錯人事件，遭砍父親只是帶著國小女兒出門吃宵夜就在湖口營區前被砍成重傷，連腳趾都掉在地上，凶嫌疑似行凶前做了縝密計畫，不僅挑在暗巷下手，就連逃逸時都刻意製造斷點，至今行蹤成謎，引起地方恐慌。但警方以車追人，已鎖定對象追緝。

警方調查，42歲的聶姓父親24日晚間11時許帶著年幼的8歲女兒到湖口勝利路上的超商買宵夜，才剛走出超商，拐彎進漢陽路的小巷中就被2名惡煞持加長型開山刀追砍，聶為了保護女兒伸手擋刀，未料一度跌倒在地，出腳反抗，卻當場被砍下腳趾，雙腿也中多刀，直到一旁有女聲高喊「砍錯人了」，惡煞才停手逃逸。

聶姓被害人強忍雙腿嚴重傷勢逃進一旁勝利路的超商求救，還被攙扶進超商倉庫躲避等待救護，年幼的幼女目睹一切嚇到呆滯，後被母親趕緊抱回。聶姓被害人經緊急送往竹北東元醫院急救，除了右腳趾被砍下，腳底板也被砍到見骨，雙腳大腿有多處刀傷。

不過，事發在深夜，周圍都是住宅區及工業區，加上監視器角度未拍暗巷內行凶過程，只見被害人逃進超商求救，至今仍無法掌握確切凶嫌身分，被害人也因一時恐慌，無法指認是否是仇家找上門，僅表示根本沒有跟人結怨，也不認識砍人的凶嫌。

新湖警分局表示，已掌握凶嫌身分供被害人指認，將全力將人追緝到案。不過員警懷疑，被害人恐怕是在外與人早有糾紛才被盯上，當著被害人年幼的女兒面前下手、手段凶殘，且事前經過縝密計畫避開監視器拍攝，逃逸後更一路製造斷點，增加警方辦案難度。

聶姓父24日晚間在湖口吃宵夜，竟被兩惡煞持開山刀追砍，事發地點在營區前暗巷。記者巫鴻瑋／攝影
聶姓父24日晚間在湖口吃宵夜，竟被兩惡煞持開山刀追砍，事發地點在營區前暗巷。記者巫鴻瑋／攝影
湖口24日深夜發生父女只是吃宵夜就當街追砍事件，事發就在營區前暗巷，引發居民恐慌。記者巫鴻瑋／攝影
湖口24日深夜發生父女只是吃宵夜就當街追砍事件，事發就在營區前暗巷，引發居民恐慌。記者巫鴻瑋／攝影

超商 監視器 新竹 黑道

延伸閱讀

歹徒持開山刀、汽油彈行搶 南投郵局經理緊急送醫

恐怖！新竹縣2開山刀惡煞深夜襲擊 父護幼女遭砍斷指

竹縣總量管制學校今年新增4所 新生登記入學日程公布

影／警界夫妻同擔要職！竹縣首位女警局長宣介慈上任 夫周幼偉觀禮

相關新聞

尋仇砍錯人？竹縣開山刀雙煞設斷點逃逸 黑幫行蹤成謎引恐慌

新竹縣湖口鄉24日深夜發生疑似尋仇砍錯人事件，遭砍父親只是帶著國小女兒出門吃宵夜就在湖口營區前被砍成重傷，連腳趾都掉在地...

救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬 狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學...

非法所得近2億 苑裡逾半公頃土地遭倒廢液將列管制區

環保單位會同警調去年8月間在苗栗縣苑裡鎮順天段土地查獲傾倒廢液及非法處理事業廢棄物案件，初估3年不法所得高達1.8億多元...

影／搶郵局歹徒日月潭落網 破案關鍵竟是一群老人

南投縣鹿谷鄉清水郵局上午10點多遭黃姓男子持開山刀闖入搶劫，並丟擲汽油彈縱火，雖然清水郵局地點偏遠，但一旁就是老人活動中...

南投清水郵局被搶 警推判歹徒演練過 已逮一嫌釐清中

南投縣鹿谷鄉清水郵局上午10時多遭歹徒持刀搶劫，歹徒砍傷郵局劉姓經理，離去還疑似投擲汽油彈，據知情人士表示，因為劉姓經理...

韓籍男猝死台北車站旁旅館 友到訪嚇壞急報警

韓國籍金姓男子今早8時許被友人發現陳屍台北車站附近一間旅館內，警方獲報後封鎖現場採證勘查，金男確切死因有待調查釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。