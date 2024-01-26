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影／搶郵局歹徒日月潭落網 破案關鍵竟是一群老人

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／南投即時報導

南投縣鹿谷鄉清水郵局上午10點多遭黃姓男子持開山刀闖入搶劫，並丟擲汽油彈縱火，雖然清水郵局地點偏遠，但一旁就是老人活動中心，許多老人家看到郵局失火，到路邊查看，並機警以手機拍下搶匪，並向警方提供「歹徒駕駛無牌賓士車逃逸」畫面，成了警方迅速 逮捕搶匪的幕後功臣。

南投縣鹿谷鄉清水郵局旁就是社區活動中心。圖／截自GoogleMap
南投縣鹿谷鄉清水郵局旁就是社區活動中心。圖／截自GoogleMap

清水郵局劉姓經理傷口經過治療後並無大礙，他供稱歹徒持開山刀、汽油彈翻過郵局櫃臺，以開山刀壓制他，過程中兩人發生扭打，經理頭部撞傷，歹徒沒能打開金庫倉皇逃跑，並投擲汽油彈。

隔壁老人活動中心發現郵局起火，出門查看，看到劉姓經理高喊搶劫，也發現歹徒從路旁駕駛無牌黑色賓士車逃逸，機警拿下手機錄影，並向警方報案。

黃姓嫌犯駕車朝日月潭方向逃逸，警方根據目擊民眾檢舉，一路布點攔截，中午12點40分，在日月潭九龍口攔下作案賓士車，將43歲黃姓搶匪帶回。

初步瞭解，黃姓男子供稱他因為投資失利，才策畫搶劫郵局，清水郵局地點偏遠、又只有一人值班，成了他鎖定的目標，同時以塑膠桶裝載汽油縱火，希望能破壞郵局內部監視器主機，以逃避警方追緝。

警方在日月潭九龍口攔截作案的賓士車，並逮捕黃姓嫌犯。圖／讀者提供
警方在日月潭九龍口攔截作案的賓士車，並逮捕黃姓嫌犯。圖／讀者提供
警方在日月潭九龍口攔截作案的賓士車，並逮捕黃姓嫌犯。圖／讀者提供
警方在日月潭九龍口攔截作案的賓士車，並逮捕黃姓嫌犯。圖／讀者提供

郵局 搶劫 縱火 日月潭

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