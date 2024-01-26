快訊

超哥「日料店內幕」照曝光 網笑：Toyz是對的

問世已7年！任天堂傳今年有望推新一代Switch家機 有8吋LCD螢幕

超哥餐廳驚見「料理鼠王」遭酸換主廚？ 北市衛局：複查已改善

南投清水郵局6年來2度遭搶 警研判和這些不利因素有關

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／南投即時報導

南投縣鹿谷鄉清水郵局上午10時多遭歹徒持刀搶劫，歹徒砍傷郵局劉姓經理，搶走郵局櫃臺內現金後，離去還疑似投擲汽油彈，現場煙霧瀰漫。南投縣消防局出動人車前往灌救，迅速撲滅火勢，劉姓經理右後背有一道刀傷，送醫後幸好無生命危險，損失金額正由警方調查釐清。

清水郵局2018年8月傍晚，有歹徒利用下班時間蒙面進入郵局持刀和玩具槍搶劫50萬元後逃逸，周姓搶匪隔天預計從桃園機場潛逃出國，被埋伏警方當場制伏。

警方研判，清水郵局地點偏遠，人員編制少，且附近居民不多，加上附近有小巷，周邊是竹林，附近又沒有太多監視器，容易成為歹徒下手目標。上次被搶後，郵局雖加強監控系統，未料6年後再度遇劫，警方不排除嫌犯有地緣關係， 正擴大調閱監視器追捕嫌犯下落。

清水郵局上午遭搶，歹徒疑似投擲汽油彈火，現場煙霧瀰漫。圖／南投縣消防局提供
清水郵局上午遭搶，歹徒疑似投擲汽油彈火，現場煙霧瀰漫。圖／南投縣消防局提供
清水郵局上午遭搶，歹徒疑似投擲汽油彈火，現場煙霧瀰漫。圖／南投縣消防局提供
清水郵局上午遭搶，歹徒疑似投擲汽油彈火，現場煙霧瀰漫。圖／南投縣消防局提供
清水郵局內部因縱火器材遭燒毀，警方設法取出監視器影像，追查歹徒身分。圖／南投縣消防局提供
清水郵局內部因縱火器材遭燒毀，警方設法取出監視器影像，追查歹徒身分。圖／南投縣消防局提供

郵局

延伸閱讀

歹徒持開山刀、汽油彈行搶 南投郵局經理緊急送醫

搶劫縱火！ 鹿谷鄉清水郵局春節疑遭搶 劉姓經理被刺傷

台南舊麻豆郵局拆除 木屋頂建材助多處老建築重生

南投成廢棄土天堂？ 南投縣縣府祭出三倍重罰打擊不法業者

相關新聞

南投清水郵局被搶 警推判歹徒演練過 已逮一嫌釐清中

南投縣鹿谷鄉清水郵局上午10時多遭歹徒持刀搶劫，歹徒砍傷郵局劉姓經理，離去還疑似投擲汽油彈，據知情人士表示，因為劉姓經理...

韓籍男猝死台北車站旁旅館 友到訪嚇壞急報警

韓國籍金姓男子今早8時許被友人發現陳屍台北車站附近一間旅館內，警方獲報後封鎖現場採證勘查，金男確切死因有待調查釐清。

南投清水郵局6年來2度遭搶 警研判和這些不利因素有關

南投縣鹿谷鄉清水郵局上午10時多遭歹徒持刀搶劫，歹徒砍傷郵局劉姓經理，搶走郵局櫃臺內現金後，離去還疑似投擲汽油彈，現場煙...

歹徒持開山刀、汽油彈行搶 南投郵局經理緊急送醫

中華郵政南投鹿谷清水郵局今天上午傳出歹徒持開山刀搶劫，中華郵政公司表示，今天約10點25分發生歹徒持開山刀及汽油彈行搶，...

恐怖！竹縣2開山刀惡煞深夜襲擊 父護幼女遭砍斷指

新竹縣湖口鄉昨天晚間11時許發生砍人事件，2名男子持開山刀，當街追砍一對剛吃完宵夜的父女，父親為護住年幼的女兒，當場被砍...

新北8消防員涉收賄洩密個資給殯葬業者 2聲押6交保

新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏喪家個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢廉昨依涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。