南投清水郵局6年來2度遭搶 警研判和這些不利因素有關

南投縣鹿谷鄉清水郵局上午10時多遭歹徒持刀搶劫，歹徒砍傷郵局劉姓經理，搶走郵局櫃臺內現金後，離去還疑似投擲汽油彈，現場煙霧瀰漫。南投縣消防局出動人車前往灌救，迅速撲滅火勢，劉姓經理右後背有一道刀傷，送醫後幸好無生命危險，損失金額正由警方調查釐清。

清水郵局2018年8月傍晚，有歹徒利用下班時間蒙面進入郵局持刀和玩具槍搶劫50萬元後逃逸，周姓搶匪隔天預計從桃園機場潛逃出國，被埋伏警方當場制伏。