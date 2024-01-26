南投清水郵局6年來2度遭搶 警研判和這些不利因素有關
南投縣鹿谷鄉清水郵局上午10時多遭歹徒持刀搶劫，歹徒砍傷郵局劉姓經理，搶走郵局櫃臺內現金後，離去還疑似投擲汽油彈，現場煙霧瀰漫。南投縣消防局出動人車前往灌救，迅速撲滅火勢，劉姓經理右後背有一道刀傷，送醫後幸好無生命危險，損失金額正由警方調查釐清。
清水郵局2018年8月傍晚，有歹徒利用下班時間蒙面進入郵局持刀和玩具槍搶劫50萬元後逃逸，周姓搶匪隔天預計從桃園機場潛逃出國，被埋伏警方當場制伏。
警方研判，清水郵局地點偏遠，人員編制少，且附近居民不多，加上附近有小巷，周邊是竹林，附近又沒有太多監視器，容易成為歹徒下手目標。上次被搶後，郵局雖加強監控系統，未料6年後再度遇劫，警方不排除嫌犯有地緣關係， 正擴大調閱監視器追捕嫌犯下落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言