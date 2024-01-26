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專門聞找電子產品 偵測犬WAFER公開亮相

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導

臺灣第一隻電子產品偵測犬「 WAFER」上午首次公開亮相，刑事局國際刑警科透過駐美西聯絡官，及美國國土安全調查署（HSI）牽線美國非營利組織「地下鐵路行動」，無償捐贈我警政署保安警察第三總隊首隻K9 電子產品偵測犬，刑事局上午展示WAFER偵蒐能力及出勤成效。

WAFER能嗅聞電子產品儲存裝置上的化學塗料：三苯基氧化膦Triphenylphosphine oxide (TPPO)，舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣之冷錢包都能偵測，為搜索犯罪現場隱匿之關鍵數位證物的一大利器。

自WAFER來台迄今，計有3次重大刑案的績效，分別為保三總隊於去年8月2日查獲貨櫃車床夾藏52公斤安非他命案件的幕後主嫌溯源查緝、去年12月份支援地方警察局查緝選舉賭盤、詐欺洗錢等案件。WAFER於搜索現場確實對電子設備有所反應，並協助執勤同仁查獲床頭櫃抽屜及衣櫃內之平板電腦與手機。

WAFER的加入提升了我國刑案偵查的能量，也成為打擊犯罪的利器，透過本次捐贈儀式，奠定我方與美國O.U.R.合作交流的基礎，深化與美國國土安全調查署警政合作關係，並持續共同打擊犯罪。

台灣第一隻電子產品偵測犬 WAFER上午首次公開亮相，WAFER來台迄今，有3次重大刑案的績效。記者曾吉松／攝影
台灣第一隻電子產品偵測犬 WAFER上午首次公開亮相，WAFER來台迄今，有3次重大刑案的績效。記者曾吉松／攝影
電子產品偵測犬 WAFER上午首次公開亮相，WAFER能嗅聞電子產品儲存裝置上的化學塗料，舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣之冷錢包都能偵測。記者曾吉松／攝影
電子產品偵測犬 WAFER上午首次公開亮相，WAFER能嗅聞電子產品儲存裝置上的化學塗料，舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣之冷錢包都能偵測。記者曾吉松／攝影
台灣第一隻電子產品偵測犬 WAFER上午首次公開亮相。記者曾吉松／攝影
台灣第一隻電子產品偵測犬 WAFER上午首次公開亮相。記者曾吉松／攝影

美國 警察 虛擬貨幣

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