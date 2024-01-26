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趕過年出貨 市價5億元毒品「日光浴」
陳姓毒販隱身苗栗與新竹交界山坡鐵皮屋製毒，為趕過年出貨，竟在野外曝曬俗稱喵喵粉的「4-甲基甲基卡西銅」，警方本月初攻堅製毒工廠，當場查獲市價五億元、上百公斤的毒品及原料，可製成一四六萬毒咖啡包，陳男依毒品罪移送苗栗地檢署，檢方聲押獲准，持續溯源偵辦。
警方調查，陳男有槍砲、毒品、詐欺與組織犯罪前科，本月七日埋伏查緝當天，發現陳男搬出數十個籃子，擺放於鐵皮屋後院屋外曝曬，內有不明白色粉末，研判是大量毒品在製成後，需以日光曝曬加速乾燥始能出貨；有鄰居經過好奇問陳男在曬什麼？陳男回說是「曬麵粉」。
專案小組研判，陳男打算將毒品曝曬加速乾燥，集結警力攻堅，陳男雖警覺發現，匆忙往山坡方向逃逸，最後仍於草叢中遭逮；警方詢問時，陳坦承製毒，聲稱自己還在當製毒學徒，僅負責半成品製作，不願意供出上游及「師傅」是誰。
警方除查獲曝曬中的三級毒品喵喵，也在鐵皮屋內發現約一○二公斤成品、製毒原料一四七點九公斤、化學溶劑三一八九公斤，還有攪拌機、分液漏斗、研磨機等大批製毒器具，一併查扣。
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