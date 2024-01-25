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詐騙集團買虛擬貨幣、避查緝涉洗錢 警逮人送辦

中央社／ 台北25日電

官姓男子擔任詐騙集團車手頭，以假投資騙被害人，用贓款買虛擬貨幣規避查緝，委由謝姓男子轉給境外詐騙集團涉洗錢。刑事局研判可能曾協助許多幫派，逮捕官男等人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊副大隊長許忠彥指出，經分析相關資料發現有10多人曾遇假投資詐騙，被害人先加入稱有高額獲利投資通訊平台群組，事後想領投資賺取費用時，才知遇騙，查出以27歲官男為首車手水房集團涉重嫌。

警方查出，官男要求旗下集團車手自稱為理財專員，向加入群組被害人領取詐騙款項，等車手領到贓款後，會買虛擬貨幣規避查緝，再交由37歲謝男設置錢包等帳號，把虛擬貨幣轉給藏在境外詐騙集團，涉及洗錢。

警方說，官男無幫派背景，但其新北市三重區民宅據點，常有幫派成員出沒，研判是因替幫派洗錢，所以幫派成員常聚集此地點；官男等人協助詐騙集團洗錢，每件可抽取8%佣金。

警方表示，掌握情資查緝，發現官男等人從去年4月間至7月間，以假投資手法騙取37名被害人，總獲利約新台幣2.4億元。

刑事局見時機成熟，去年8月間逮捕謝男到案，今年1月間，派員赴新北市等處搜索，逮捕官男等5人到案，查獲開山刀、銀行卡等物。警詢後違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌把官男等人移送台北地檢署偵辦。

詐騙集團 虛擬貨幣

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