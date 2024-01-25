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銀行遇搶劫？歹徒持槍丟汽油彈被捕 桃警防搶演練逼真

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

因應龍年春節將至，許多民眾會在年前到銀行舊鈔換新鈔，準備迎接新年，對此桃園警分局預防犯罪，今在銀行辦理防搶演練，劇情設定民眾疑似遇到詐騙要臨櫃匯款，員警接獲行員報案後到場勸說，卻突然遇到歹徒闖入銀行要行搶，現場出動快打部隊迅速制伏歹徒，希望藉此強化行員的危機應變能力，守護民眾的財產安全。

桃園警分局今在凱基銀行藝文分行辦理防搶演練，同時舉辦識詐宣導，劇情設定警方接獲銀行行員通報，民眾疑似遭到常見的詐騙手法「愛情詐騙」所騙，在銀行打算要匯款5萬元美金，銀行行員機警察覺後立刻報警，請警方到現場進行識詐、阻詐工作。

結果就在此時，由桃園警分局員警扮演的歹徒闖入銀行行搶，同時丟擲汽油彈，銀行面對突如其來的搶案發生，正在協助民眾解惑的員警立刻與歹徒動之以情、曉以大義，希望用溫柔的話語及堅定的立場勸降歹徒勿誤入歧途，同時警方立即出動快打部隊，派出制服警力迅速逮捕歹徒。

桃園警分局偵查隊長陳志維表示，經統計，去年與轄區內銀行成功攔阻519件詐騙，攔阻金額高達8億8千多萬，後續會持續辦理相關工作；今年的重要節日安全維護工作自2月1日至2月15日止，期間會加強金融機構維護並進行反詐騙宣導，加強守護民眾財產安全，若民眾有護鈔需求，也可以向警方提出申請，平安過好年。

警方呼籲，春節期間欲提領大筆現金，最好由親友陪同，警方在春節前後也會針對金融機構、銀樓、加油站、超商及彩券行等處加強巡邏，強化警民合作，以確保民眾財產安全；同時倡導「反詐五不」：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，避免受詐上當。

桃園警分局今在凱基銀行藝文分行辦理防搶演練，同時舉辦識詐宣導，民眾疑似遭到常見的詐騙手法「愛情詐騙」所騙，員警到場勸導。記者周嘉茹／攝影
桃園警分局今在凱基銀行藝文分行辦理防搶演練，同時舉辦識詐宣導，民眾疑似遭到常見的詐騙手法「愛情詐騙」所騙，員警到場勸導。記者周嘉茹／攝影
員警扮演的歹徒行搶完衝出銀行，遭警方出動的快打部隊迅速逮捕制服。記者周嘉茹／攝影
員警扮演的歹徒行搶完衝出銀行，遭警方出動的快打部隊迅速逮捕制服。記者周嘉茹／攝影
桃園警分局今在凱基銀行藝文分行辦理防搶演練暨識詐宣導，員警在銀行內勸導欲匯款民眾，遇到員警扮演的歹徒闖入銀行要行搶。記者周嘉茹／攝影
桃園警分局今在凱基銀行藝文分行辦理防搶演練暨識詐宣導，員警在銀行內勸導欲匯款民眾，遇到員警扮演的歹徒闖入銀行要行搶。記者周嘉茹／攝影

詐騙 桃園 財產

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