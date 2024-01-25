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台南檳榔商小吃部種大麻！保三警裝路人甲「遛」警犬抄獲272株

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台南曾姓檳榔商半年前租下新營區歇業小吃店，將2間包廂打造種大麻溫室，保三總隊警方從進口器具資料檢視，懷疑曾種大麻販毒，事前喬裝路人帶緝毒犬到小吃店附近嗅聞確認，22日清晨搜索，曾落網仍否認，後緝毒犬聞到其中一間包廂壁紙有異味，讓警方查獲272株大麻株。

保三總隊第二大隊警方日前從進口器具資料發現，一名在台南從事檳榔批發的中盤商曾姓男子（41歲）陸續購買燈具、烘乾機及除溼機等器具，且曾有出國紀錄，懷疑曾意圖種植大麻牟利，於是和高雄、台南市刑大警方共組專案小組調查。

警方暗中查訪發現，曾家住鹽水區，卻在新營區租下一處已倒閉的卡拉OK小吃部，疑以小吃部為掩護，在該處種植大麻；為了確認小吃部是否有種大麻，警方喬裝路人甲，帶緝毒犬「馬肯」假裝遛狗，讓馬肯於小吃部周圍嗅聞偵測，結果發現有大麻毒品的氣味後，馬肯徘徊不去，因有「標定反應」，專案小組於是申請搜索票。

專案小組於22日清晨5時持票搜索先在鹽水區逮捕曾男，緊接著帶曾至小吃部搜索，警方進入後，發現內部有10間包廂，其中2個包廂雜亂可疑，但走進裡面未發現有大麻跡象。

緝毒犬「馬肯」在房內嗅聞，發現其中一間包廂壁紙有味道，繞圈後定位，警方發現壁紙後隱藏一間密室，還上了晶片鎖，警方要求曾開鎖後，進密室發現種植大麻的溫室，溫室裡一盆盆大麻株及種植器具。

警方在現場一一清點，發現共有272株大麻株，市值逾53萬元；曾否認種大麻牟利，辯稱上網發現種植大麻的技術，只是興趣玩玩看而已；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方諭令10萬元交保候傳。

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台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株；圖為密室的晶片鎖。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株；圖為密室的晶片鎖。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝
台南曾姓檳榔商租下歇業的小吃部闢密室種大麻，保三總隊警方裝路人甲，「遛」緝毒犬抄獲272株大麻株。記者石秀華／翻攝

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