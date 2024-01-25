野外曬白粉！新竹警破5億製毒工廠 可製146萬包毒咖啡

25歲陳男隱身在苗栗與新竹交界山坡鐵皮屋製毒，為趕過年出貨，竟在野外曝曬俗稱喵喵粉的4-甲基甲基卡西銅，民眾好奇詢問還辯稱在「曬麵粉」。新竹市警察局第三分局偵查隊與苗栗縣警察局頭份分局通力合作，本月初持搜索票攻堅，一舉破獲以陳男為首的製毒工廠，當場查獲市價5億、上百公斤的毒品及原料，市長高虹安今天特別頒發10萬元獎勵。

新竹市警察局第三分局偵查隊與苗栗縣警察局頭份分局通力合作，本月初持搜索票攻堅，一舉破獲以陳男為首的製毒工廠，當場查獲市價5億的上百公斤毒品及原料。記者王駿杰／攝影

第三分局分局長林炎巨指出，第三分局偵查隊接獲線報，指陳姓主嫌於竹苗交界處山坡上鐵皮屋內製毒，立即組成專案小組深入調查，並報請苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮偵辦。蒐證期間，發現鐵皮屋位置周邊環境偏僻、人煙稀少，製毒所產生的氣味確實不易被發現。

警方調查，主嫌陳男有槍砲、毒品、詐欺、組織犯罪等前科，1月7日查緝當天，更發現陳男搬出數十個籃子，並擺放於鐵皮屋後院屋外曝曬，內有不明白色粉末，專案小組研判是毒品正在曝曬加速乾燥，見機不可失，立即集結警力攻堅，陳男雖往山坡方向逃逸，最後仍於草叢中遭警方逮捕，訊後依毒品罪嫌送辦，並遭裁定收押。

警方除查獲曝曬中的大批「4-甲基甲基卡西銅」，也在鐵皮屋內發現共約102公斤成品及製毒原料4大箱147.9公斤、化學溶劑143桶3189公斤，以及攪拌機、分液漏斗、研磨機等大批製毒工具，均一併查扣偵辦，警方也持續向上、下溯源毒品交易鏈。

新竹市政府今天特別舉辦破案記者會，高虹安表示，這次破獲的毒品具中樞神經興奮作用，食用效果類似甲基安非他命與搖頭丸，也俗稱「喪屍藥」，具有強烈成癮性，若停止使用會產生憂鬱、焦躁、顫抖、睡眠障礙、妄想等症狀，常混參毒品咖啡包內。

高虹安指出，這次查獲毒品及原料約可製成146萬包毒咖啡包，總市值高達5億多元，一旦流入市面後果不堪設想，所幸即時查獲，攔截大量毒品外流，讓竹竹苗地區民眾免於毒品的危害。

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