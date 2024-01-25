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抓到了！賴清德當選日恐嚇炸中選會及總統府 屏東男遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

屏東縣羅姓男子，在臉書恐嚇要炸掉總統府，遭警方逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝
屏東縣羅姓男子，在臉書恐嚇要炸掉總統府，遭警方逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝
副總統賴清德甫當選第16任總統，22歲屏東縣羅姓男子於本月13日投票日晚間，在中選會臉書粉專，以高姓臉書帳號貼文「等著好了，2024/5/20賴清德上任那一天，一定把你選舉委員會總部及到賴清德上任地點炸掉，來啊！看誰比較厲害！死賤種87無腦智障」。

檢警組成專案小組，調閱臉書暱稱資料，鎖定羅男涉有重嫌。警方昨天上午，持搜索票、拘票，到羅嫌屏東縣住處搜索，並當場查獲羅嫌，查扣手機以及筆記型電腦。警方分析扣案證物，確認為羅嫌以臉書犯案，在臉書社群平台散布炸掉準總統上任地及中選會等政府部門，造成紛擾不安，影響國家社會安定甚鉅。

警方指出，羅嫌在網路張貼恐嚇炸掉準國家元首及政府部門的言論行為，違反刑法恐嚇公眾罪，移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣羅姓男子，在臉書恐嚇要炸掉總統府，遭警方逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝
屏東縣羅姓男子，在臉書恐嚇要炸掉總統府，遭警方逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝
屏東縣羅姓男子，在臉書恐嚇要炸掉總統府，遭警方逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝
屏東縣羅姓男子，在臉書恐嚇要炸掉總統府，遭警方逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝
屏東縣羅姓男子，在臉書恐嚇要炸掉總統府，遭警方逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝
屏東縣羅姓男子，在臉書恐嚇要炸掉總統府，遭警方逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝

【中央社／台北25日電】

22歲羅姓男子先前在中選會臉書粉絲專頁以「高姓」網友為名，張貼「賴清德當選後要炸掉選舉委員會總部」等言論。刑事局循線逮捕羅男到案，依恐嚇公眾罪嫌送辦。

刑事局今天發布新聞資料指出，中央選舉委員會臉書Facebook粉絲專頁在13日晚間有自稱為高姓網友貼文提到「總統賴清德上任後，會炸掉選委會等」字句，獲報後報檢方偵辦，並組專案小組調查。

刑事局表示，經專案小組調閱臉書暱稱高姓網友等相關資料分析，鎖定22歲大學生羅姓男子涉重嫌。專案小組昨天上午赴羅男位於屏東縣住處搜索，當場逮人並查扣手機及筆記型電腦。

刑事局指出，經分析扣案證物，確認羅姓男子透過臉書暱稱「高姓」網友犯案，並在中選會臉書粉絲專頁散佈炸掉相關政府部門等言論，造成紛擾不安，影響國家社會安定甚鉅。

刑事局表示，羅姓男子在網路張貼恐嚇炸掉準國家元首及政府部門言論及行為，警詢依違反刑法恐嚇公眾罪把人函送屏東地檢署偵辦。針對躲在網路鍵盤後的犯罪者，警方一定依法嚴辦，追查到底，有心人士切勿以身試法。

屏東縣 賴清德 恐嚇

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