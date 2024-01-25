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丈夫找毒不著怒丟菸蒂釀火勢 波及妻多處燒燙傷被判3年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子去年10月16日凌晨因尋找放在菸盒內的毒品無著，懷疑妻子藏匿毒品，在住處2樓臥室內爭執，將未熄滅香菸丟擲進塑膠櫃抽屜內後離開住處而引發火勢，妻子救火時遭多處燒燙傷，消防隊據報撲滅火勢，他台南地院認他犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪處3年10月。

黃辯稱，他雖然有丟菸頭，但他不是故意的，房屋是媽媽留下，他不可能要燒燬，房子燒掉小孩也沒地方住。案發後，他躲在摩鐵內而被警方查獲，檢方認他涉重大且有逃亡、串證之虞裁押，後以5萬交保停押，限制住居。

律師表示，黃將菸蒂往五斗櫃上丟擲後，逕行外出購物，返家始發現該房屋2樓有濃煙，主觀上是過失未將菸蒂熄滅引發火警，並無放火燒燬房屋直接故意或間接故意。且本案火災原因調查鑑定，火警顯然並非明火引燃所致，可排除為人為縱火，以菸蒂引起火災可能性最大。

案發時，黃妻向警陳稱，他人放火以後就走了，她去滅火的時候就開始爆炸了；他放樓上的塑膠櫃，她要用水桶滅火就潑到一整身，現在全身很痛，他放火後就出去了。律師質疑黃妻當時陳述時有服藥。

黃父證述，火災後，兒子開車離開前，有跟他說媳婦跟兒子吵架嗆聲說，「你有膽的話就放火燒房子」，且兩人平常就會吵架。

合議庭勘驗警方密錄器，她當下不斷表示遭燒傷疼痛，不能排除是受疼痛影響。且經醫院急診病歷記載，檢傷類別為外傷，意識判斷睜眼、說話、運動反應分數均高，可以告知反應疼痛等，就醫時間距離案發現場與警方對話僅經過20餘分鐘，可見當時她並無意識混亂而胡言亂語情事。

台南地院審酌，黃僅因找不到毒品而與配偶爭吵，言語相激下，竟以香菸為火源為放火行為，並逕行離去任由火勢蔓延，幸在火災擴大之前，即遭配偶發現，後續經由黃父要求兒子報警而遭消防人員及時撲滅，未延燒至房屋2樓以外樓層或其他建築物，但對公共安全已造成相當巨大危險性。

而本件放火手段除原有臥室內擺放易燃物未增添其他助燃物質手段、黃基於不確定故意為之，犯後否認犯行等一切情狀，認他犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪處3年10月刑，可上訴。

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台南地院認為黃男基於不確定故意放火行為，犯後否認犯行等一切情狀，犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪處3年10月刑，可上訴。記者謝進盛／翻攝
台南地院認為黃男基於不確定故意放火行為，犯後否認犯行等一切情狀，犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪處3年10月刑，可上訴。記者謝進盛／翻攝

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