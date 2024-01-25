婦求職遇詐團軟禁旅店帶至銀行辦印鑑 板橋警逮3嫌扣毒品

新北市劉姓婦人上網路社群求職遇詐團假工作真詐財，板橋警方循線查獲詐騙集團3名成員還起獲毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝 新北市劉姓婦人上網路社群求職遇詐團假工作真詐財，板橋警方循線查獲詐騙集團蔡姓、曾姓、王姓男子共3名成員，現場還起獲毒品，警詢後依法送辦。

板橋警分局後埔派出所警員吳育奇、曾冠雄前天巡邏行緀板橋區重慶路一間銀行，行員友善通報稱有一名辦理印鑑證明的婦人神情緊張、說詞反覆，經前往了解為劉女（64歲）因上網找工作疑遭詐騙集團控制於旅館，再帶同前往銀行辦理帳戶印鑑證明。

警方不動聲色，在銀行外攔下負責監控劉女的蔡姓男子（38歲）、曾姓男子（19歲）、王姓男子（46歲）3人，經劉女指認無誤後，依涉嫌妨害自由罪嫌將蔡嫌等3人逮捕，現場查扣智慧型手機3隻、劉女所有金融卡2張，並將3人帶返所釐清案情。

警方隨後帶同蔡男等人至控制劉女位於板橋區南雅南路一段的旅店，在房間內當場查扣卡西酮錠1顆、海洛因1包、安非他命吸食器1組、玻璃球2顆、殘渣袋1個、智慧型手機1隻、筆記型電腦1台、讀卡機1台及劉女印章2顆、預付卡申請書4張等證物。其中，蔡姓男子落網後，一度冒用胞弟名義接受偵訊遭員警發現，另依偽造文書罪嫌偵辦。警詢後依詐欺、妨害自由、偽造文書、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局長陳宇桓提醒民眾求職時一定要先確定徵才公司是否真的存在，或是有沒有冒名的問題，一般的求職都需要面試、簽約，如果只是在網路上口頭說一說，不太可能是正常的求職，年輕網友很容易受騙。有任何疑問第一時間就撥打「165」反詐騙專線詢問，以免造成自身財損或觸法。