高雄一家五口陳屍案今複驗解剖 家屬神情哀戚哭紅雙眼

高雄市林男和妻子攜3幼子一家五口發生憾事，檢警今天上午對5死者進行複驗解剖，以釐清死因，家屬到場哭紅雙眼，相驗時間至中午才告一段落。記者石秀華／攝影 28歲林姓男子和同齡袁姓妻子，21日和3名稚齡兒子被發現陳屍高雄市出租套房，死亡時間超過1天，警方查出兩人經濟重擔大，懷疑因此發生憾事；據悉，員警入屋時，發現3名稚子頭上被套上塑膠袋，由誰動手，體內是否有安眠等藥物反應，因暫無法排除有人加工自殺可能；檢警今天上午對5死者進行複驗解剖，釐清死因，家屬到場哭紅雙眼，相驗時間至中午才告一段落。

高雄警新興分局中山派出所21日晚間10時39分接獲袁女同事報案，指袁女兩天沒上班，電話也沒接，擔心發生意外，她前往袁女租屋處敲門都無回應，只好報警。

警、消派人前往，按鈴均無人應門，消防救護人員破門進屋時，屋內仍瀰漫煙霧，隨即發現林男、袁女及3歲、6歲、7歲3名稚齡幼兒，分別躺在床上及床旁，5人均明顯死亡，膚色呈粉紅狀，在屋內沒找到毒、藥物包裝，屋內門窗緊閉且完全密封，認為應無外力介入。

警方追查，林男本月20日上午曾開車載一家人，在旗津一帶自撞，整輛車起火燃燒，一家5口當時僅受輕傷，沒想到回家後傳出憾事，推測死亡時間應為車禍出院後至前晚10時警方報案前後。

據了解，當時員警入屋時，發現房內孩子頭部有被套塑膠袋，監視器顯示車禍當晚一家人回到租屋處後，妻小未再出門，僅林於20日傍晚6點多外出，到六合夜市的商家買一些物品，約半小時回到租處，全家人就沒再外出。

袁女做過精品包買賣，林男是中油員工，兩人都有借貸紀錄；根據法院資料，袁女曾因還不出28萬餘元債務，被債務人聲請本票強制執行，住處也有多家融資公司、銀行信件。

檢警22日上午相驗5人遺體，林男家屬一度哭癱，令人鼻酸，袁女家屬也神情哀戚，但仍不相信女兒會做這種事，對死因有意見。

檢警雖認為無外力介入，看不出其他跡象，5人體內有無安眠、鎮靜藥劑成分，是否有人為加工仍要釐清，今天上午進行5名死者解剖複驗。

林男和袁女雙方家長均到場，家屬哭紅雙眼，強忍悲痛走進相驗室確認死者身分後，隨後步出走至休息室，短短10餘公尺卻步伐沉重，有人難過得低頭啜泣。

由於複驗解剖5具遺體得花一些時間，估計複驗約至中午才會結束。

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