假澳洲外匯券商吸金15億 4嫌聲押

豐盛環球資本基金管理公司業務戴雨金（中）。記者房荷庭／攝影 人在國外的豐盛環球公司詐騙首腦劉光才，涉在台發行多檔基金名義招攬不特定人投資，謊稱可利用基金向澳洲知名外匯券商阿格斯（ACDEX）下單，進行「雙倉對沖外匯息差交易」，保證年報酬率百分之十四，還找來金鐘主持人蔡尚樺主持記者會，吸金達十五億元。調查局昨搜索約談吸金主嫌許獻中、林上紘及張其元、戴雨金，移送台北地檢署複訊後遭聲押。

全案緣起於許獻中與林上紘在香港註冊阿格斯交易所，設立「www.acdex.io」交易平台，讓人與澳洲ACDEX交易平台真正名稱「www.acdex.au」混淆，誤信該交易所是澳洲合法外匯券商ACDEX公司。

許以代理商大華新瑞公司名義，招攬民眾投資澳洲外匯券商，二○一九至二○二三年間，謊稱可藉「雙倉對沖外匯息差交易」，透過阿格斯交易平台同時開設兩個帳戶，一個看空，一個看多，待損益平衡，每日領取利息。事實上錢都匯往香港，輾轉流入許獻中等人口袋。

二○二○年間劉光才看準有利可圖，另與林上紘成立豐盛環球公司，陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球基金，也謊稱投資基金將投入平台向澳洲ACDEX券商下單，進行「雙倉對沖外匯息差交易」，年報酬率百分之十四；由於投資者眾，有人寫信去問澳洲券商，獲回應根本沒收到錢，事件才曝光。

全案逾六百人受害，檢方聲請查扣動產與不動產一億一千五百萬元，依違反銀行法、組織犯罪及洗錢偵辦。