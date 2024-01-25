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兒遭割頸亡 父悔教孩子明辨是非

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇王慧瑛／新北報導

新北某完全中學國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage
新北某完全中學國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage

新北某校園上月25日發生割頸喋血案，造成一名國三男學生枉死，今天中午將在板橋殯儀館舉行告別式，死者父親將發表追思文，文中提到他教孩子要明辨是非，讓孩子太有正義感挺身而出，發生悲劇讓他非常自責。追思文字字血淚，讓人揪心。

校方將頒發畢業證書、高中校服給被害學生，盼能慰藉家屬心情。告別式上，家屬會播放紀念影片，父親也寫好追思文，同學將帶氣球送他最後一程，希望死者乘願而飛。新北市長侯友宜、教育部長潘文忠將出席。

父親的追思文中提到，很懷念載兒子上下學、一起聊天的時光，他感覺兒子是來報恩的，父子相處時光很幸福、很溫馨，可惜太短了，希望來生能再續父子緣。

死者父親也說，這個孩子在他心中很棒，從不忤逆父母，不曾讓父母操心，相當自律，個性貼心、充滿正義感，但兒子太過正直，是因為他一直都教兒子做人要明辨是非黑白，讓他勇於挺身而出，也因此發生不幸，他非常自責。追思文也提及，「孩子，你別牽掛，我會照顧好媽媽和姊姊，你若需要聽眾，就來找爸爸。」

板橋前市民代表石一佑從旁協助家屬，一路給予心理支持。她說，事發至今1個月，受害者父母親還是很難走出悲慟，孩子枉死，處境讓人心疼，希望司法偵審能還家屬真相與公道，也期盼這件事能給社會警惕與反省，讓悲劇不再重演。

父母 割喉案

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