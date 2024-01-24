假冒澳洲券商推境外基金吸金14億 找蔡尚樺主持說明會

首富公司總經理戴姓男子、豐盛全球資本公司執行長劉姓男子及阿格斯交易所前總裁許姓男子，涉嫌以境外基金吸金，未經金管會許可且未實際投資，3年向1百多人騙走14億元，還邀藝人蔡尚樺主持說明會。警調昨查獲戴、許等29人依詐欺罪、證券投顧法、銀行法移送，檢方複訊中，劉尚未到案。

警方調查，62歲戴姓、54歲劉姓男子在台北市松山區南京東路某商辦大樓，分別成立首富公司、豐盛全球資本公司，51歲許姓男子曾任阿格斯交易所總裁，後來假冒澳洲證券商ACDEX名義，3人招募投資豐盛全球外匯息差收益基金，稱與ACDEX合作，每投資單位10萬美元，每年可獲利百分之14。

首富公司負責代銷，招攬投資人參加實體或網路說明會，2020年5月在台北文華東方酒店舉辦基金開幕說明會，邀藝人蔡尚樺主持。戴及多名業務員參加北市某基督教會，多向經商教友招募投資。

被害人匯款至業務員帳戶，初期收到紅利，去年4月起未再收到。警方調查，1百多人投資美金4865萬元（約台幣14億7400萬元），其中一名中年男子被騙1千萬美元（約台幣3億元）最多。

去年底有業務員認為將東窗事發，向調查局自首，有被害人赴刑事局報案。刑事局偵七大隊第二隊昨拘提、通知戴等25人，包括出資的首富董事長63歲林姓男子、其擔任銷售主管的63歲楊姓妻子及多名業務員，調查局台北市調查處帶回許等4人。

戴稱被劉欺騙，對吸金不知情；劉本月初出境至杜拜，警方將待他返台偵詢釐清。警方初步清查，業務員將款項匯至新加坡OBU帳戶，再匯回豐盛帳戶，持續追查金流。