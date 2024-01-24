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男助友運上億毒品被逮 繳保金100萬「這原因」仍遭延押

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

橋頭地檢署去年7月破獲上億元海洛因走私案；起訴書指出，63歲范姓男子替友人自泰進口咖啡機，並夾藏42塊高純度海洛因磚入境，被逮捕究辦；橋頭地院裁定，100萬元保證金，准予范男停止羈押，但11月范家屬繳交保證金後，法院因款項來路不明，予以駁回，近日裁定若未繳保證金，仍需延押2月。　

據悉，去年5月間，身分不詳僅知綽號「檸檬」、「瘦男」的男子找上范男，請范男代收夾藏海洛因磚的進口咖啡機器，而范男辯稱，當時無償受託幫忙搬運，根本不知道以木箱裝載的咖啡機，竟內藏海洛因，他是被害涉入本案。

當時，范男找上邱姓友人當收貨人，約定由邱具名向海關申報入關，收貨後即可獲得100萬元報酬；而自今年7月初，夾藏海洛因磚的咖啡機進口入關後，隨遭海關鎖定，橋檢檢察官楊翊妘獲報，7月6日指揮調查局南機站、岡山、旗山分局共組專案小組偵辦。

當天，咖啡機被郵寄至邱男住所，邱取件後，隨即載往另名林姓男子住所，待范男抵達後，一行4人將咖啡機搬入室內，正當范等人成功「開箱」，取出內藏的42塊海洛因磚時，遭檢警調一舉逮捕送辦。

起訴書指出，這42塊雙獅牌高純度海洛因磚，淨重高達12.38公斤，范男對於涉及運輸第一級毒品及私運管制物品進口犯行，均坦承無訛；范男自去年11月起，羈押迄今逾2月，縱范符合法定減刑事由，法院參酌范男曾被通緝有不良前科，目前仍有相當理由足認他有逃亡之虞。

范辯護人指出，范男無逃亡動機，在押期間，范男的17歲女兒由其胞妹代為照顧，但現已無法獨力照顧等家庭及健康因素，家屬勉強將范男名下車輛變賣籌措100萬保證金，聲請具保停止羈押，不過，法院認為，家屬所繳保證金款項來路不明，予以駁回，范男不甘上訴高雄高分院，仍遭駁回。

當移審時，范指稱，「檸檬」、「瘦男」曾提及他們遭通緝，並想找一人做收貨人進口咖啡豆，當時范已知友人施用海洛因，並懷疑他們所述之事應與海洛因有關，但憶及邱男曾提願違法賺外快，便中介邱男幫助運輸。

法院認為，范不願自己作為收貨人，顯有規避查緝動機，仍有逃亡之虞，雖本案準備程序已完結，衡量范男犯罪分工角色及惡性程度等因素，裁定范男應繳100萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居、出境、出海8月，否則自下月起，續延押2月。

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雙獅地球牌海洛因磚夾藏在咖啡機內走私，被橋頭檢警調查獲。記者張議晨／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
雙獅地球牌海洛因磚夾藏在咖啡機內走私，被橋頭檢警調查獲。記者張議晨／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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通緝 海關 毒品 走私 檢察官

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