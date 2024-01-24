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毒蟲暗夜闖紅燈心虛露餡 赫然發現他竟藏毒在「這裡」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄62歲柯姓男騎士周日晚間9時許，行經大樹區台29線時，因闖紅燈遭附近巡邏警攔查，但因他慌張異常，警定睛觀察發現，柯男褲頭露出可疑夾鏈袋，意外查獲海洛因及安非他命；柯男坦承除自用還販毒，遭警逮捕送辦。

「這是什麼？你把什麼藏在內褲？」溪埔派出所巡邏警喝令柯男乖乖交出違禁品，原來柯男將毒品粉末裝進夾鏈袋裡，並以膠帶黏貼夾鏈袋藏於內褲中。

柯男見藏毒內褲的事跡敗露，向警方坦承毒品是供自己吸食和販售所用，後經警詳查，現場查獲的毒品海洛因毛重約11.4克，而安非他命毛重約27.5克，柯男身上還帶著13萬元及電子磅秤等物。全案訊後依意圖販賣而持有毒品罪嫌移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品及電子磅秤。記者古和純／翻攝
毒品及電子磅秤。記者古和純／翻攝
警方盤查柯姓男子。記者古和純／翻攝
警方盤查柯姓男子。記者古和純／翻攝
毒品海洛因、安非他命、13萬元現金及電子磅秤等物。記者古和純／翻攝
毒品海洛因、安非他命、13萬元現金及電子磅秤等物。記者古和純／翻攝

毒品 販毒

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