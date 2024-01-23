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竹聯幫弘仁會替柬埔寨詐團洗錢 30人投資股票被騙5千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，半年來向30多人騙走5千萬元。刑事局拘提陳等5人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送法辦，檢方聲押禁見1人獲准，正在訊問其他人。

警方調查，詐團在臉書、IG刊登股票投資廣告，誘使被害人加入LINE群組及下載投資APP，臨櫃匯款或用網路銀行轉帳至人頭帳戶；24歲陳姓男子曾被查獲詐欺、洗錢、組織犯罪等案，指揮轉帳手在新北三重、蘆洲區的公寓住處持手機轉帳4層人頭戶，派車手赴ATM領出。

被害人欲出金時被告知要繳交獲利金額的百分之15至20當紅利分成，短時間無法籌錢，接著被封鎖LINE帳號。警方清查，去年6月起30多人被騙5千萬元，其中台北市1名7旬老翁被騙5百萬元最多，經分析LINE資料，查出機房IP在柬埔寨。

假投資氾濫，刑事局昨起執行「斷投」專案。偵七大隊第二隊去年11月14日在三重搜索，拘提擔任轉帳手的弘仁會台北分會成員20歲賀姓男子；昨在蘆洲搜索，拘提轉帳手25歲葉姓男子，車手21歲葉姓、22歲葉姓男子受陳指使在板橋區參加公祭時被拘。

陳等人均坦承犯案，檢方已聲押禁見賀獲准，警方今移送4人，檢方正在訊問。警方搜出較少見的戒指刀，並查扣現金2萬3千元、手機、存簿、提款卡、開山刀、信號彈、鋁棒等。

竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局搜出較少見的戒指刀。記者李奕昕／攝影
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局搜出較少見的戒指刀。記者李奕昕／攝影
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局查扣現金2萬3千元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局查扣現金2萬3千元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局搜出較少見的戒指刀。記者李奕昕／攝影
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局搜出較少見的戒指刀。記者李奕昕／攝影
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局查扣現金2萬3千元及鋁棒等。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局查扣現金2萬3千元及鋁棒等。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局查扣現金2萬3千元及鋁棒等。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局查扣現金2萬3千元及鋁棒等。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子（中）涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局拘提陳等5人移送。記者李奕昕／攝影
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子（中）涉嫌在新北市設水房，替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款，指揮車手提領，刑事局拘提陳等5人移送。記者李奕昕／攝影

車手 LINE 詐騙

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