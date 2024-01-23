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竹聯幫分子率眾持刀搶走錢莊老闆11萬、金項鍊 還逼寫自白書

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫成員王姓男子不滿錢莊陳姓老闆詐騙吳男簽10萬元本票，去年9月找來黃男、吳男及3名少年到場，相約陳在北市某媽祖廟見面，6人涉分別持開山刀、藍波刀，搶走陳身上11萬5千元和金項鍊。士林地檢署偵結，依結夥三人以上攜帶凶器強盜罪嫌起訴王等3人。

36歲王男聽聞吳男向錢莊貸款，簽發本票交給陳姓老闆擔保，陳卻告知審核未通過，失去聯繫，王男為替吳男出頭、討說法並取回本票，假裝要申辦貸款約陳在媽祖廟見面。

起訴指出，去年9月22日深夜11時許，王男找來26歲吳男、29歲黃男，及3名少年到場助陣，王男假裝和陳男商量貸款，陳要求王男簽下借據、本票，王男懷疑陳以此方式行騙，通知在外等候共犯，進入宮廟包圍陳男，由少年涉持分別持開山刀抵住陳的脖子，又持藍波刀揮舞恫嚇，王男、黃男則涉動手勒住陳的頸部，控制行動，翻找隨身包包搶走11萬5千元。

眾人將陳男押上車載往汐止五指山，期間在車上搶走陳男配戴身上的金項鍊。王男為掩飾犯行，涉逼迫陳男寫「自白書」懺悔，稱自願將11萬5千元、金項鍊交給王男等人，當作詐騙吳男簽本票的賠償，最後，眾人將陳男丟包在汐科火車站離去。

陳男報案求助，並到醫院驗傷，受有腦震盪、眉毛瘀青擦挫傷、頸胸肩等多次擦傷。警方獲報調閱監視器追查，5小時迅速破案，在基隆查獲作案車輛，先查獲車上少年，並查扣車上毒品咖啡包及開山刀、藍波刀等凶器，後續也循線查獲車主黃男、拘提王男、吳男到案。檢方認定，王男等3人涉犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，依法起訴；少年部分由士林地方法院少年法庭審理。

警方查獲刀械、毒品等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲刀械、毒品等證物。記者蕭雅娟／翻攝
北市街頭驚傳強盜案，警方查獲涉案3男、3少年。記者蕭雅娟／翻攝
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內湖警方查獲涉強盜案3人，檢方依強盜罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
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詐騙 老闆 媽祖

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