聽新聞
test
0:00 / 0:00

台版柬埔寨案 3共犯仍喊冤

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

「藍道」杜承哲為首犯罪集團以假投資詐財近四億元，為免犯行曝光，囚禁六十一名帳戶提供者釀三死，被稱為台版柬埔寨案，其中負責操縱、指揮囚禁被害人的傅榆藺、陳樺韋等廿九人涉私行拘禁致死一審被刑。台灣高等法院昨行準備程序，傳曾忠義等六人，被控犯三○七項罪的曾遲到四十七分鐘，他說「塞車」，當庭被法官訓斥。

高院昨傳曾忠義、鄧為至、柯宗成、丘宏儒、蔡智帆、葉智升，其中蔡失聯、丘毒品勒戒未到，柯另案羈押，以視訊方式開庭。主謀杜承哲由士林地院另案審理。

鄧為至被控犯攜帶凶器強盜、使人施用第三級毒品、詐欺取財罪，一審判十二年徒刑，他昨喊冤，表示自己是被囚禁的「被害人」，否認參與組織、強盜、詐騙，也不曉得給被囚禁人的泡麵有添加毒品。

鄧說，他被逼對兩名被害人電擊，只是作作樣子。律師單鴻均稱鄧只是「八面玲瓏的被害人」，不願得罪犯罪集團，也不想傷害被電擊者。

曾忠義遲到四十七分鐘，到庭時法官得再重複一次問題，當庭訓斥他不守時。曾辯一審認定他共犯三○七個罪「有問題」，並指陳樺韋被捕後就沒再參與詐團。柯宗成承認私行拘禁，但否認讓他人施用毒品。

本案源於新北警方前年查獲詐團設在淡水囚禁據點，再追出桃園據點，救出遭控制的五十八人，並發現有三人被虐死棄屍南投、桃園山區。

士院調查，杜承哲前年九至十一月組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌，引誘缺錢民眾，數十名被害人被關在僅三坪大房間卅八天，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，若交談就遭電擊、毒打，還在不知情狀況下吃了摻有毒品ＦＭ２的泡麵昏睡。高院本周每天開庭，今天傳傅榆藺、陳樺韋。

毒品 詐騙集團 桃園

延伸閱讀

兒子違規毒駕欠繳裁罰9萬元 父刷卡繳清盼別再碰毒

「台版柬埔寨案」他犯307罪今遲到47分鐘 女法官斥：大家都等你？

買毒還未用就被逮 毒蟲說溜嘴供出上游板橋警逮3人

阿公級吃法！他捏碎泡麵再擠入醬包攪拌 內行人激推1口味：更香

相關新聞

五互吸金案 被害人陳情

「五互集團」總裁陳秋白被控吸金二二○億元，全台估一萬七千人受害，一審被依違反銀行法判十年半徒刑。高雄高分院昨開準備庭，全...

不滿兄伸手向父母要錢 台中男拿球棒打爆哥哥頭送醫不治

台中市東區天乙街民宅在今晚8時許傳出兄弟鬥毆案件，游姓男子疑不滿48歲的哥哥經常伸手向父母要錢，今晚二人起口角後，在民宅...

影／「超哥」貼身助理出腳狠踹Toyz 到案稱：保護老闆人身安全

網紅「Toyz」劉偉健前天（20日）晚上到大安區「超甲組海鮮丼飯」用餐，因開直播不斷批評醋飯難吃，惹怒經營的另一名網紅「...

超哥海鮮餐廳遭檢舉北市衛生局今稽查 缺失25日前須改善

網紅「Toyz」周六晚上前往網紅「超哥」新開的海鮮餐廳「超甲組海鮮丼飯」用餐，因嫌餐廳醋飯難吃，兩人發生衝突，超哥一怒之...

台版柬埔寨案 3共犯仍喊冤

「藍道」杜承哲為首犯罪集團以假投資詐財近四億元，為免犯行曝光，囚禁六十一名帳戶提供者釀三死，被稱為台版柬埔寨案，其中負責...

影／不滿「講難吃就被打」他對店咆哮 路人調侃：氣氛對了

網紅「Toyz」劉偉健跟網紅「超哥」黃伯超的暴力流血事件，引發社會熱議，網路平台TikTok有人上傳一段影片，可見地點在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。