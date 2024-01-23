台版柬埔寨案 3共犯仍喊冤

「藍道」杜承哲為首犯罪集團以假投資詐財近四億元，為免犯行曝光，囚禁六十一名帳戶提供者釀三死，被稱為台版柬埔寨案，其中負責操縱、指揮囚禁被害人的傅榆藺、陳樺韋等廿九人涉私行拘禁致死一審被刑。台灣高等法院昨行準備程序，傳曾忠義等六人，被控犯三○七項罪的曾遲到四十七分鐘，他說「塞車」，當庭被法官訓斥。

高院昨傳曾忠義、鄧為至、柯宗成、丘宏儒、蔡智帆、葉智升，其中蔡失聯、丘毒品勒戒未到，柯另案羈押，以視訊方式開庭。主謀杜承哲由士林地院另案審理。

鄧為至被控犯攜帶凶器強盜、使人施用第三級毒品、詐欺取財罪，一審判十二年徒刑，他昨喊冤，表示自己是被囚禁的「被害人」，否認參與組織、強盜、詐騙，也不曉得給被囚禁人的泡麵有添加毒品。

鄧說，他被逼對兩名被害人電擊，只是作作樣子。律師單鴻均稱鄧只是「八面玲瓏的被害人」，不願得罪犯罪集團，也不想傷害被電擊者。

曾忠義遲到四十七分鐘，到庭時法官得再重複一次問題，當庭訓斥他不守時。曾辯一審認定他共犯三○七個罪「有問題」，並指陳樺韋被捕後就沒再參與詐團。柯宗成承認私行拘禁，但否認讓他人施用毒品。

本案源於新北警方前年查獲詐團設在淡水囚禁據點，再追出桃園據點，救出遭控制的五十八人，並發現有三人被虐死棄屍南投、桃園山區。

士院調查，杜承哲前年九至十一月組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌，引誘缺錢民眾，數十名被害人被關在僅三坪大房間卅八天，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，若交談就遭電擊、毒打，還在不知情狀況下吃了摻有毒品ＦＭ２的泡麵昏睡。高院本周每天開庭，今天傳傅榆藺、陳樺韋。