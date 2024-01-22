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超哥海鮮餐廳遭檢舉北市衛生局今稽查 缺失25日前須改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

網紅「Toyz」周六晚上前往網紅「超哥」新開的海鮮餐廳「超甲組海鮮丼飯」用餐，因嫌餐廳醋飯難吃，兩人發生衝突，超哥一怒之下用「超派鐵拳」將Toyz打進醫院，被依殺人未遂等罪移送，檢方複訊後以5萬元交。但卻有民眾檢舉超哥餐廳魚有臭味、抹布不乾淨、用餐環境不佳等情形，北市衛生局今派員前往稽查，針對餐廳缺失，要求25日前改善。

衛生局指出，今天稽查發現現場工作人員未穿戴整潔工作帽，已請業者立即改善，餐廳無法出示食品從業人員健康檢查報告、未於廁所明顯處標示「如廁後應洗手」字樣及抹布不潔等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單。

衛生局表示，已要求業者於25日前改善完畢，到時將前往複查，如複查仍不符規定，可依「食品衛生管理法」第8條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

不過記者今天實地觀察發現，超哥海鮮餐廳生意並未因該事件受影響，中午用餐時間仍有不少民眾前往用餐，外面甚至排起長隊，等待服務人員依序叫號入場用餐。

衛生局今派員前往餐廳稽查發現，現場工作人員未穿戴整潔工作帽，餐廳無法出示食品從業人員健康檢查報告、未於廁所明顯處標示「如廁後應洗手」字樣及抹布不潔等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單。圖／衛生局提供
衛生局今派員前往餐廳稽查發現，現場工作人員未穿戴整潔工作帽，餐廳無法出示食品從業人員健康檢查報告、未於廁所明顯處標示「如廁後應洗手」字樣及抹布不潔等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單。圖／衛生局提供
記者實地觀察發現，超哥海鮮餐廳生意並未因該事件受影響，中午用餐時間仍有不少民眾前往用餐，外面甚至排起長隊，等待服務人員依序叫號入場用餐。記者洪子凱／攝影
記者實地觀察發現，超哥海鮮餐廳生意並未因該事件受影響，中午用餐時間仍有不少民眾前往用餐，外面甚至排起長隊，等待服務人員依序叫號入場用餐。記者洪子凱／攝影

衛生局 餐廳 海鮮

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