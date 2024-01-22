影／藥藥集團「棒球隊」3打1被害人哀嚎 宜警否認民代撐腰

宜蘭熱鬧的黃昏市場北門口日前發生3名黑衣男持球棒，在晚間10點多痛打一名男子，被害人被打到爬地哀嚎，這一幕全被民眾錄下影片po上網，網友指稱藥藥集團吸毒的人愈來愈猖獗，背後似乎有民意代表撐腰，能擺平黑白兩道。這段影片引爆熱議，警方否認民代涉入，已掌握嫌犯身分追緝中。

林姓網友昨晚在「爆料公社二社」臉書貼文，「宜蘭藥藥集團，那些吸毒的人越來越猖獗，在宜蘭竟然當眾打人，害怕自己會不會成為下一個，據了解，後面似乎有民意代表，黑白兩邊都能擺平，不希望這樣的事持續在宜蘭發生」。

事發地點位於宜蘭市舊城北路與中山路口的黃昏市場（俗稱北門口），附近有不少網路排隊美食店家，人來人往。影片中出現3名黑衣男持球棒，在黑色車駕駛座外，3打1猛力揮打男子無力招架，直喊「嘜打啦…」，被打男子連滾連爬起身，跑到車後繞到車身另一側，逃離現場。

鬥毆當下聲音很大，驚動店家跑出來看。目擊民眾表示，被害人先是到案發地點的附近吃水餃，後來到超商買東西，出超商走到道路對街要上車，被猛打一頓。

警方調查確認事發時間17日晚間10點，被打的原本也是3個人，其中2名疑似小弟見狀逃之夭夭，留下大哥挨揍。