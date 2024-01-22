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兒子違規毒駕欠繳裁罰9萬元 父刷卡繳清盼別再碰毒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

37歲林姓男子，去年2月遭警方攔查違規毒品駕駛，卻無力繳清9萬元罰鍰，行政執行署士林分署收案執行時，依法通知林男，不料同住的林父為幫剛找到工作的兒子改過自心、不再吸毒，刷卡全數繳清9萬元。

士林分署指出，林男去年2月25日，騎機車行經內湖區康樂街，遇警察攔檢遭查獲吸食毒品駕駛，台北市交通事件裁決所 裁罰9萬元，並吊扣駕照1年，卻逾期未繳納，全案去年11月間移送士林分署執行。

士林分署收案，清查林男名下無財產可供執行，寄通知書命林男到分署報告財產狀況，同住的林父代收通知書後，發兒子積欠毒駕罰鍰未繳，為了協助吸毒的兒子重返正道，也憂心兒子剛找到工作，恐影響薪資等，日前親自分屬刷卡，全數父親9萬元罰鍰，期盼林男能遠離損友，真正改過自新，不再吸食毒品。

士林分署呼籲，近年來發生多起駕駛人於施用毒品或麻醉藥品後肇事的交通事故，因而發生重大傷亡，造成毀壞財產、殘害生命悲劇，駕駛人應遵守交通規則，若遭裁罰切莫抱持僥倖心態，規避繳納義務，以免財產遭查扣執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林男父親發現兒子因毒駕遭罰9萬元罰鍰，刷卡協助付清。圖／士林分署提供
林男父親發現兒子因毒駕遭罰9萬元罰鍰，刷卡協助付清。圖／士林分署提供
林男父親發現兒子因毒駕遭罰9萬元罰鍰，刷卡協助付清。圖／士林分署提供
林男父親發現兒子因毒駕遭罰9萬元罰鍰，刷卡協助付清。圖／士林分署提供

毒品 財產

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