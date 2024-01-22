「台版柬埔寨案」他犯307罪今遲到47分鐘 女法官斥：大家都等你？

「藍道」杜承哲為首的詐騙集團以假投資詐財近4億元，為延遲犯行曝光，將61名帳戶提供者囚禁在小房間內，卻釀3人死亡，一審認定29人有罪，依私行拘禁致人於死等罪判負責操縱、指揮囚禁被害人的傅榆藺、陳樺韋無期徒刑。台灣高等法院今行準備程序，傳曾宗義等6人，犯307罪的曾遲到47分鐘，法官訓斥「大家都要等你是不是？」

高院今傳曾忠義、鄧為志、柯宗成、丘宏儒、蔡智帆、葉智升，其中蔡「失聯」，丘因勒戒未到，而柯因另案羈押台中看守所，他以視訊方式開庭。主謀杜承哲，由士院另案審理。

新北市警局2022年底處理一宗人口失蹤案，查獲詐團設在淡水囚禁帳戶提供者的據點，再追出桃園據點，救出遭控制行動多日凌虐的58人，並發現有3人被虐死棄屍南投、桃園山區。

士院調查，主嫌「藍道」杜承哲前年9至11月初和同夥組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌子，引誘缺錢花用的民眾登門；陳樺韋、涂世泓等人將民眾提供的帳戶設為「綁定約定帳戶」，再由傅榆藺、蔡博臣等人測試確認可用，隨即派人將帳戶提供者控制在桃園、淡水的據點。

數十名帳戶提供者被「關」在面積僅3坪大的小房間38天，僅能坐著或站著休息；身上財物被搜空，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，只要被發現企圖交談就遭電擊、毒打，還在不知情的狀況下吃了摻有毒品FM2的泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團控制人員，全程還由控員錄影傳到詐團幹部群組，他因受不了高壓監控凌虐，關了11天後，從11樓尋短。黃姓女子被拘禁1個多月，遭電擊凌虐後吐血，她哀求「肚子痛」未獲理睬，大量出血休克死亡。

林姓男子患有慢性病，遭拘禁15日未服用藥物導致病況惡化，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走而大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，最後遭餵食3顆FM2而心肌梗塞休克身亡。

士院指詐團利用假投資詐騙267人，不法所得3億9342萬餘元，為了迅速騙取暴利，不惜拘禁並用毒品控制帳戶提供者，在被拘禁者生命危險時拒絕送醫，導致3人死亡，犯罪手段惡劣凶殘。主嫌傅榆藺、陳樺韋遭處無期徒刑，控員幹部蔡博臣判29年6月、涂世泓29年2月、鄭育賢28年、謝承佑25年6月、呂政儀25年、鄭文誠24年8月、張家豪26年。

共犯鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫、吳秉恩、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、鄧為至、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭鴻明、柯宗成一審各被處5年至24年4月不等徒刑；邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡遺棄屍體遭判1年2月至1年6月不等徒刑。

檢察官今除就量刑上訴，也對鄧為至、鄭建宏無罪部分上訴。

鄧為至表示自己是被呂政儀、傅榆藺囚禁的被害人，否認參與組織、強盜，也不曉得他端給被囚禁的人的泡麵有添加毒品。鄧說，他被逼迫對2名被害人電擊，但只是作作樣子。律師單鴻均稱鄧只是「八面玲瓏的被害人」而已，他不願得罪犯罪集團，另一方面也不想傷害被電擊者。

託辭「塞車」遲到47分鐘的曾忠義家就住三峽，遭法官訓斥。曾辯一審認定他共犯307個罪「有問題」，並指在陳樺韋被捕後就沒再參與詐團，他認為判太重了。柯宗成承認私行拘禁，但否認讓他人施用毒品。

因本案被告人數眾多，高院密集審理，本周每天都將開庭。

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