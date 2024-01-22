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保大警方路檢攔查車輛飄Ｋ味 一舉破獲改造手槍子彈

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

27歲黃姓男子疑在台北市酒店拿到槍枝，涉隨身攜帶槍枝趴趴走，日前搭車行經台北市士林區，遭北市保安警察大隊攔查，從紙袋中查獲1把改造槍枝、7發子彈及愷他命香菸等物，全案槍砲彈藥管制條例、毒品等罪嫌移送送辦。

保大隊分隊長劉韋伶表示，當日員警攔停車輛，請駕駛人出示證件時，發現車輛飄出濃濃Ｋ味，懷疑有違禁物，且右前座的黃男神情有異，隨即在右前座座位底下查獲裝在紙袋內的改造槍枝，彈夾已裝上7發子彈，同時也查獲愷他命香菸8支。

無前科的黃男供稱，去年12月底到酒店消費，朋友寄放這把槍枝，原本想盡快丟棄槍枝，但尚未去做。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

保大警方呼籲，法網恢恢疏而不漏，民眾要守法守紀，勿心存僥倖，農曆春節即將到來，加強重要節日安全維護工作，穩定社會治安，讓民眾能安心過好年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲裝在紙袋內的改造槍枝，彈夾已裝上7發子彈。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲裝在紙袋內的改造槍枝，彈夾已裝上7發子彈。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲愷他命香菸8支。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲愷他命香菸8支。記者蕭雅娟／翻攝
黃男涉持有槍、子彈、愷他命香菸，遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
黃男涉持有槍、子彈、愷他命香菸，遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝

槍枝 北市 酒店

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