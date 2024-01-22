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影／風飛沙水房頭超派 拘街友斂財...落網背520萬行頭

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新竹地區林姓男子具有風飛沙幫派背景，去年9月間將歪腦筋動到彰化員林的陳姓街友身上，以提供免費食宿為由，將陳拘禁在桃園一處透天厝內，還替陳辦理人頭帳戶，洗錢金額達300萬元，刑事局中打獲報後，去年10月、12月間展開兩波搜索，帶回林男等17人，林落網時手戴要價300萬元的勞力士「隕石表」、1克拉鑽戒、7兩重金鍊，包內裝有140萬元，價值不斐，都被檢警查扣，依詐欺等罪送辦。

刑事局中打三隊去年9月間透過大數據分析發現，彰化員林一名陳姓街友（51歲）被里長通報失聯，三隊認為內情不單純，報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮後，與新竹市第三警分局、桃園市大園警分局、彰化縣員林警分局合組專案小組偵辦，發現陳男已在被拘禁3周後釋放，但因不知已被里長通報，所以陳也無向警方報案。

專案小組找上陳男後，發現具有新竹風飛沙幫派背景的林姓男子（27歲）籌組水房集團，將歪腦筋動到街友身上，以提供免費食宿為由，將陳男帶走後，辦理相關人頭帳戶，以提供給詐騙集團洗錢。

檢警為免持續有人受害，趕緊在去年10月31日、12月12日收網，出動特警前往新竹市東區、桃園市觀音區，帶回林等涉案17人，其中林男落網時，手戴市價20萬餘元的1克拉鑽戒、市價60萬元7兩重金鍊、市價300萬元的勞力士隕石表、現金140萬元，身上行頭超過520萬元，辦案人員也吃驚「行情超派」。

檢警調查，林男為首的水房團替詐騙機房洗錢，該機房以「假投資」為手法，初查被害人有6名，被害金額超過600萬元，其中陳姓街友的人頭帳戶，經手的詐騙贓款就超過300萬元。

全案警詢後，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，將林等涉案17人移送新竹地檢署偵辦，檢方訊問後命林等涉案人，依10萬至20萬元交保。

新竹市林姓男子涉拘禁街友，創設人頭帳戶洗錢，檢警去年底收網，帶回林等涉案17人，林落網時有名表、鑽戒、大筆現金，價值不斐。記者陳宏睿／翻攝
新竹市林姓男子涉拘禁街友，創設人頭帳戶洗錢，檢警去年底收網，帶回林等涉案17人，林落網時有名表、鑽戒、大筆現金，價值不斐。記者陳宏睿／翻攝
新竹市林姓男子涉拘禁街友，創設人頭帳戶洗錢，檢警去年底收網，出動特警攻堅，帶回林等涉案17人，記者陳宏睿／翻攝
新竹市林姓男子涉拘禁街友，創設人頭帳戶洗錢，檢警去年底收網，出動特警攻堅，帶回林等涉案17人，記者陳宏睿／翻攝
新竹市林姓男子涉拘禁街友，創設人頭帳戶洗錢，檢警去年底收網，帶回林等涉案17人，林落網時有名表、鑽戒、大筆現金，價值不斐。記者陳宏睿／翻攝
新竹市林姓男子涉拘禁街友，創設人頭帳戶洗錢，檢警去年底收網，帶回林等涉案17人，林落網時有名表、鑽戒、大筆現金，價值不斐。記者陳宏睿／翻攝

新竹 街友 洗錢

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