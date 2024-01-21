不只超哥動手！Toyz慘遭痛毆濺血 他出腳狠踹明將到案說明

網紅「Toyz」昨天晚上到另名網紅「超哥」所經營的海鮮餐廳用餐，當面批評數次「醋飯超難吃」，「超哥」不滿出拳攻擊，過程全被直播錄下。圖／截自YouTube影片

網紅「超哥」昨晚不滿另1名網紅Toyz到其所經營餐廳吃飯且直播惡評，在店外毆打Toyz遭逮送辦，台北地檢署今天諭令5萬元交保。出腳踹Toyz的另1名共犯林姓男子明晚將到案說明。

曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手並拿下世界冠軍的Toyz（劉偉健）昨晚到台北市大安區延吉街、「超哥」所經營的餐廳吃飯並直播評價，但「超哥」認為遭Toyz惡意批評，一怒之下在店外毆打Toyz。

警方獲報到場，立即以現行犯逮捕「超哥」返所偵辦，Toyz提告對方殺人未遂、傷害、恐嚇等罪，全案詢後將「超哥」送北檢偵辦，檢察官複訊後，今天下午諭令「超哥」新台幣5萬元交保。

由於現場監視器還拍到「超哥」店內林姓男員工在案發時也曾出腳踹Toyz，林男今晚已主動致電派出所長，預計明晚到所說明案情，警方後續將依涉犯傷害罪移請北檢偵辦。