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酒醉持槍替友人出頭…他助陣反遭奪槍毆打 台中6人被法辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市林姓男子賣了檀香給謝姓男子的友人，卻未拿到錢，今天凌晨帶了另4人到龍井區謝經營的檳榔攤找謝要錢，雙方鬧的不愉快。謝的林姓友人喝了酒恰打電話給謝，聽說此事，自告奮勇持改造手槍前往替謝助陣，未料卻被林姓男子一方搶手手槍，並壓在地上毆打。

警方據報趕往，將打人的林姓男子（32歲）5人，以及持改造手槍的林姓男子（37歲）當場逮捕，並把謝和檳榔攤內的謝妻和員工等人帶回偵訊。訊後將林姓男子等5人依傷害、聚眾鬥毆等罪移送法辦，持槍的林姓男子則依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦，謝和員工等被請回。

據了解，謝姓男子的友人日前向林姓男子購買檀香，謝受託前往拿貨，但林姓男子後來一直未拿到錢，今天凌晨帶人到謝經營的檳榔攤理論，謝以買貨者不是他，和林姓男子發生糾紛。

謝的林姓友人喝了酒，已有些醉意，恰好打電話給謝，得知上情，自告奮勇前往。並在現場拿出改造手槍一把，作勢要開槍，但被林姓男子等人搶走，並持棍棒毆打。

警方據報謝的檳榔攤前有鬥毆，立即出動快打警力前往，當場將在場人士逮捕帶回，同時在地上找到改造手槍1把、子彈2顆。被打的林姓男子因受傷，後來送醫急救，所幸並無大礙。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市烏日警分局偵辦檀香買賣糾紛鬥毆案，將6人移送法辦。圖／民眾提供
台中市烏日警分局偵辦檀香買賣糾紛鬥毆案，將6人移送法辦。圖／民眾提供

鬥毆 台中市

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