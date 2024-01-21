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通緝犯暗夜連闖2間幼兒園破壞監視器 偷走25萬及3筆電

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

犯有毒品及竊盜遭通緝的36歲鄭姓嫌犯日前從外地到宜蘭入住旅館，手邊缺錢隨機找上幼兒園犯案，趁凌晨不注意時翻牆闖入2間幼兒園連續行竊，過程中他被錄下墊腳尖、貼牆面潛入園區，並剪斷監視器行竊。蘇澳警分局獲報後追蹤其逃亡路線，19日埋伏在旅館逮人送辦。

「為何幼兒園辦公室會剛好放那麼多錢？」據警方調查，應該是收取學費暫時放辦公室，沒想到剛好被偷。鄭嫌落網時手中剩下贓款17萬6千元及毒品安非他命2包，由於他是竊盜通緝犯，分別遭花蓮地檢署及台南地檢署通緝在案，後續依刑法竊盜、毒品危害防制條例及竊盜通緝等罪嫌移送偵辦。

經查，77年次的鄭姓嫌犯出生花蓮、居住台南，日前跑到宜蘭旅遊入住旅館，疑似手邊已經沒有錢，18日凌晨又開始行竊犯案，鄭供稱是隨機犯案，卻剛好偷到在辦公室存放25萬元的幼兒園，另外一間幼兒園被打開辦公室及教室，見沒錢可偷，就抱走3台筆電變賣。

警方從監視器發現鄭嫌翻牆進入後，為了躲避監視器拍攝，墊著腳尖及貼著牆面潛入幼兒園，接著剪斷監視器，不過潛入的行徑在剪斷監視器前就被錄下。

警方獲報成立專案小組追蹤其逃亡路線，發現鄭在行竊後入住羅東鎮某處旅館，1月19日在旅館埋伏伺機查緝，犯嫌一露面就遭員警當場查獲，並在其房間內查獲贓款及安毒，警方提醒民眾過年前特別防範宵小行竊，保護自身財物安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

從外地來的通緝犯暗夜連闖2間幼兒園並破壞監視器，偷走25萬及3筆電，蘇澳警方成立專案小組循線在旅館逮人送辦。圖／警方提供
從外地來的通緝犯暗夜連闖2間幼兒園並破壞監視器，偷走25萬及3筆電，蘇澳警方成立專案小組循線在旅館逮人送辦。圖／警方提供
從外地來的通緝犯暗夜連闖2間幼兒園並破壞監視器，偷走25萬及3筆電，蘇澳警方成立專案小組循線在旅館逮人送辦。圖／警方提供
從外地來的通緝犯暗夜連闖2間幼兒園並破壞監視器，偷走25萬及3筆電，蘇澳警方成立專案小組循線在旅館逮人送辦。圖／警方提供
從外地來的通緝犯暗夜連闖2間幼兒園並破壞監視器，偷走25萬及3筆電，蘇澳警方成立專案小組循線在旅館逮人送辦。圖／警方提供
從外地來的通緝犯暗夜連闖2間幼兒園並破壞監視器，偷走25萬及3筆電，蘇澳警方成立專案小組循線在旅館逮人送辦。圖／警方提供

幼兒園 監視器 通緝

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