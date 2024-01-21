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桃園深夜棒球隊開打！黑衣人當街圍毆2男 警逮9人送辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區昨深夜出現大批人馬在路邊叫囂，隨後其中一方持球棒追打2名男子，其中一人試圖要騎車逃跑，但重心不穩倒地後遭圍毆，金屬敲擊聲響徹深夜。警方獲報啟動快打部隊到場，將雙方全數帶回，依刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。

一群人昨凌晨出現在八德區中華路邊，雙方發生激烈口角，隨後2名男子遭多人追打，其中一人原本想騎機車逃跑，但被多名持球棒的黑衣人抓住，隨後重心不穩倒地遭圍毆，球棒揮打的金屬聲在寧靜深夜顯得刺耳，引發附近住戶驚醒，嚇得錄影趕緊報警。

對此警方趕到中華路現場發現打人的一群人已經逃跑，立刻展開追捕，隨即在中山路發現後上前攔查壓制，共7人全趴在地上狼狽落網；另外被圍毆的2人所幸僅輕傷，沒有大礙。

八德警分局說明，本案起因雙方日前發生行車糾紛，在網路挑釁而相約談判，其中一方糾眾到場助勢，因而引發持球棒鬥毆及砸車情事，警方獲報立即啟動快打部隊到場，並將雙方全數帶案，依刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦，對於任何以暴力手段解決糾紛的不法行為，警方絕對零容忍，切勿以身試法。

桃園市八德區昨深夜出現大批人馬在路邊叫囂，隨後其中一方持球棒追打2名男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區昨深夜出現大批人馬在路邊叫囂，隨後其中一方持球棒追打2名男子。記者周嘉茹／翻攝
警方趕到中華路現場發現一群人已經逃跑，立刻展開追捕並在中山路發現後攔查壓制。記者周嘉茹／翻攝
警方趕到中華路現場發現一群人已經逃跑，立刻展開追捕並在中山路發現後攔查壓制。記者周嘉茹／翻攝

鬥毆 網路

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