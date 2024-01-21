網紅超哥暴揍Toyz！ 岳父母被起底竟是警調高層 網友：哇！真超派

號稱全台最有錢YouTuber、網紅「超派」，昨天晚上因不滿網紅「Toyz」到他新開的日本料理店，大言不慚地狂嫌醋飯難吃，在店外忍受不住怒氣，直接朝Toyz臉上招呼，打到對方頭破血流，事後被警方逮捕，依殺人未遂等罪移送法辦。事件引發外界熱議，有網友肉搜出超哥岳父、岳母都是警調高層，不少人留言直呼「哇！真超派」。

有網友在PTT網路論壇指出，「超哥岳母李莉娟，台北市警察局警政監，基隆港務警察局局長，台北市警察局女警隊長，文山一、中正二分局長，刑事警察局女警組組長，羅傑的水蛇洞爆出來的，哇靠，很屌欸」，貼文引起網友議論，直說「垃圾89後台真硬欸」、「有夠硬」、「有牌的流氓不意外」。

事實上，「超哥」2021年時，曾在個人臉書表示「我岳父母自警官學校畢業後，岳父進入調查局服務、岳母擔任刑事女警組組長，刑偵各種社會重大刑案，他們這40多年來始終夙夜匪懈、堅守著崗位」。

內文甚至提到，「20多年前我認識蘇菲時，我岳母已經是文山一分局分局長，警界赫赫有名的巾幗英雌，她更是台灣有史以來，第一位女性分局長」、「我岳父成就了我岳母，讓我岳母以三線二星創造了台灣女性警官最高位階的紀錄」。據了解，「超哥」文中所指的岳父是魏展唐（從調查局科長位階退休），而岳母則是李莉娟。

有不具名的官警證實，「超哥」的岳母是李莉娟沒錯，李莉娟堪稱警界傳奇，警察大學43期畢業，是警界首位三線一星高階女警官，也是台北市警局首任女性分局長，最後官拜三線二星、升任台北市警局警政監。

李莉娟根本刑事幹才，民國70年代，連續犯下新竹湖口雙哨兵命案等多起重大刑案的「殺人魔王」吳新華，是警界頭號圍捕對象，當時的李莉娟在刑事局偵一隊當偵查員，李莉娟喬裝化為槍販「勇嫂」跟同事將吳新華一舉成擒。