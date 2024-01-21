他車上被查到改造槍彈 卻因警違法搜索獲判無罪

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

阮姓男子前年3月4日凌晨駕車搭載林姓友人外出購物，在楊梅區某超商前遇桃市保安警察大隊巡邏警網的員警盤查，並在右前座遭警查獲1把改造手槍及6顆制式子彈；桃園地方法院審理時，阮男坦承持有槍彈，但以「警察是違法搜索」抗辯，辯護人也主張「查獲過程違法」，法官當庭勘驗2名員警身上的密錄器影片後，認定警方扣得槍彈過程屬非法搜索並無證據能力，因此判處阮男無罪，本案可上訴。

根據檢方起訴事實，阮姓男子2019年間在雲林向綽號「大個」男子取得1把具殺傷力的非制式手槍及制式子彈6顆，直到2022年3月4日凌晨1點多駕車搭載林姓男子，在超商前被警方攔查，車內被起出非法持有槍彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

法院調查時，阮男坦承持有遭查獲的槍彈，辯稱案發時他並無違規也不是現行犯，車子停在超商店前停車格，警方就以他開車講手機、未繫安全帶為由盤查、要他下車受檢，他被帶到旁邊搜身及車子遭他拒絕，警方認為車上有東西，期間一度打電話詢問車主是否同意搜索，但警員硬翻、硬要抓他，連自願搜索同意書也是到保大時才逼他簽。

法官勘驗警員密錄器認為，在警員盤查、阮與林告知證號查驗後，2人身分均已查明，警員似無更進一步查證身分必要，依當時情形也無法證明阮等有攜帶危險物品，便不能依警察職權行使法逕行搜索，就算在阮等配合下車受檢，開車門發現車上有手銬、警棍、開山刀等物品，而得依法規「目視」檢查，但警員多次探入車內翻搜，已逾越「檢查交通工具」範圍，構成搜索，期間阮男曾表示拒絕搜索並要求出示搜索票等，警詢筆錄記載「同意搜索」與影片內容不符。此外，警員查獲槍彈過程與刑訟法規定的附帶搜索要件不符，認為是公務員違背法定程序所取得的證據。

法官審酌，阮男未經許可持有槍彈危害社會治安，警員在無急迫情形違反法定程序，嚴重侵害阮男隱私權，若將所查獲的槍彈作為證物，無異鼓勵偵查機關不當取證，恐將造成違法濫權有害公平正義，為導正警員取證觀念，認為在此案中，保障基本人權和追求程序正義比維護社會公共利益重要，才能抑制違法偵查，認定查扣槍彈無證據能力，不得作為裁判依據，無法證明阮男有罪，槍彈仍屬違禁品須沒收。

阮姓男子駕車遭警攔查起出槍彈，桃園地院審理認為警方違法搜索，查扣槍彈無證據能力，不得作為裁判依據，因此判處阮男無罪，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
阮姓男子駕車遭警攔查起出槍彈，桃園地院審理認為警方違法搜索，查扣槍彈無證據能力，不得作為裁判依據，因此判處阮男無罪，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

警察 超商 影片

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