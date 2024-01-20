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大馬男行李箱塞2千萬14塊海洛因磚 首度來台觀光就入監

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG假借觀光名義來台旅行，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達4.9公斤、市價市價至少2千萬元的14塊海洛因磚，不過一入境就遭航警局與關務署台北關聯手，及時攔阻大批毒品進入，桃園地檢署偵結，將YUEN男依運輸第一級毒品罪起訴，而他也因在台無固定居住所且他所犯為死刑或無期徒刑的重罪，目前羈押中。

起訴內容指出，YUEN男明知海洛因是我國公告管制的第一級毒品，也是政院訂定懲治走私條例中公告的管制進出口物品，未經許可不得運輸及輸入我國境內，於去年9月間某日在通訊軟體Telegram中與暱稱「老方」、「胖子」閒聊，對方以提供他免費來台旅遊，事成後還有後謝等，利誘YUEN男幫他們夾帶毒品來台，雙方約定9月下旬出發。

YUEN供稱，行前一天，去年9月21日晚間9點雙雙約在馬來西亞吉隆坡某家飯店碰面，「胖子」先將裝有淨重4887.73公克的14塊海洛因磚，先裝入禮盒再放入藍色行李箱交給他，同時告知待他抵台後，「老方」會聯繫台灣貨主，由對方派員至他入住士林區承德路某飯店取貨。

檢警調查，YUEN WEI LIANG搭乘9月22日清晨7點起飛的馬來西亞的馬印航空OD-882自吉隆坡起飛來台的班機，YUEN男於當天中午12點15分抵達桃園國際機場時，遭航警局員警察覺他託運的行李箱有異，會同財政部關務署台北關查緝人員共同開箱檢驗，當場查獲YUEN男行李箱內的海洛因禮盒。

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馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG去年9月22日假借觀光名義來台旅行，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達近4.9公斤、市價市價至少2千萬元的14塊海洛因磚，桃園地檢署偵結，依毒品罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG去年9月22日假借觀光名義來台旅行，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達近4.9公斤、市價市價至少2千萬元的14塊海洛因磚，桃園地檢署偵結，依毒品罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG去年9月22日假借觀光名義來台旅行，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達近4.9公斤、市價市價至少2千萬元的14塊海洛因磚，桃園地檢署偵結，依毒品罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG去年9月22日假借觀光名義來台旅行，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達近4.9公斤、市價市價至少2千萬元的14塊海洛因磚，桃園地檢署偵結，依毒品罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG去年9月22日假借觀光名義來台旅行，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達近4.9公斤、市價市價至少2千萬元的14塊海洛因磚，桃園地檢署偵結，依毒品罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG去年9月22日假借觀光名義來台旅行，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達近4.9公斤、市價市價至少2千萬元的14塊海洛因磚，桃園地檢署偵結，依毒品罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

馬來西亞 行李箱 毒品 吉隆坡 觀光

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