情侶檔沒戴安全帽蛇行騎機車 警攔查搜出55包毒咖啡包

謝女昨天深夜騎機車載著陳姓男友，兩人沒戴安全帽又一路在新北市淡水區中正東路二段蛇行騎車。謝女拒檢逃逸警尾後攔下，她跳針嗆警「我又沒有公共危險」警附帶搜索在其機車置物箱搜扣55包毒咖啡包、陳男身上搜出吸食器一併帶回偵辦，警詢後依法究辦，另對謝女開出4張舉發單、扣照6個月。

據了解，謝姓女子（25歲）與陳姓男子（31歲）兩人皆有多項前科，彼此是情侶關係。昨天晚上11時許，謝女騎機車載著陳男準備回到淡水家中，途中兩人沒戴安全帽又一路在新北市淡水區中正東路二段上蛇行騎車。

警方發現從後尾追攔查，但謝女拒檢加快油門逃逸，過程中還與鍾男所騎機車發生碰撞，造成鍾男左膝擦傷送醫無大礙，最後人車在中正東路二段與八勢路口，擦撞路邊臨停兩輛汽車，謝女這才急煞停逃。

謝女危險駕駛，警準備帶兩人返所查察，謝女情緒失控不斷跳針嗆警「我又沒有公共危險（酒駕）」拒絕受檢，這讓在場的分局長彭正中看不下去，喝斥謝女拒檢為，以公共危險罪嫌逮捕，附帶搜索其機車置物箱，赫見55包毒品咖啡包（毛重126.72公克），另在陳男身上搜出安非他命毒品吸食器1組，一併帶回偵辦。

偵詢時謝女坦承持有毒咖啡包，辯稱是自己要食用，警詢後兩人依毒品、公共危險罪嫌送辦，另針對謝女違規部分，依道路交通管理處罰條例第31條6項、第21條1項1款、第43條1項1款、第60條1項之規定，最高併罰9萬0500元罰鍰，謝女吊扣駕照6個月。

淡水警分局長彭正中表示，支持同仁強勢執法，警方絕對不容許任何挑釁公權力行為，會依法處置。他強調，新北市治安不容挑釁，更沒有空窗期，對於任何不法犯罪依法嚴辦，絕不姑息。

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