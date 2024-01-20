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影／高雄駕駛派出所前翹腳嘴叼菸昏睡 警叫醒上銬原因曝光
詹姓男子前晚7時許駕車停在高雄市鳳山警分局新甲派出所對面路口，因未熄火達10分鐘，警方以為駕駛昏迷，開車門查看，結果發現詹翹腳、嘴叼菸呼呼大睡，車中還飄散濃厚K味，將詹叫醒，在車內發現有K盤及16公克安毒等毒品，當場將他上銬逮捕。
鳳山警分局新甲派出所員警前晚7時許，發現一輛轎車停在派出所對面的新富路與國隆路口，未熄火已超過10分鐘，員警怕駕駛可能昏迷，趨前打開車門查看。
警方發現詹姓駕駛（28歲）翹腳、嘴上叼一根菸，坐在駕駛座呼呼大睡，車中散發一股濃厚的K他命味道，先將車輛打到P檔熄火，將詹叫醒，質問「你會不會太誇張了，哪裡不停，停在派出所前」。
詹下車後，警方在車內發現一只K盤、一包重16.46公克的安非他命、23.45公克的卡西酮膠囊、毒品咖啡包2包及吸食器等物，當場將他上銬逮捕；警詢後依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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